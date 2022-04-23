MLB／大谷翔平徹底熄火 吞3K還敲雙殺打

天使隊日籍好手大谷翔平今日完全熄火，4打數貢獻了5個出局數，不僅吞下3K，還敲出一次雙殺打，打擊率下降到2成20，而天使隊終場也以3：5敗給金鶯隊。

大谷翔平前一場投球兼打擊，敲出2安2打點，隨球隊休兵一天後，今天擔任先發第一棒、指定打擊，卻打得很不順，金鶯先發投手席默曼（Bruce Zimmermann）投出的6次三振，大谷就貢獻一半。

大谷今天在1局、4局、6局都揮棒落空遭到三振，分別被84.9哩的變速球以及兩顆85哩左右的滑球騙到，8局下一壘有人時面對中繼投手培瑞茲（Cionel Perez），還敲出雙殺打，終結攻勢。

金鶯隊6局上打完一度取得5：0領先，天使隊則是靠貝拉斯格斯（Andrew Velazquez）高飛犧牲打在6局下破蛋，7局下瑞登（Anthony Rendon）轟出2分砲，但得分也就到此為止。

天使隊今天開始地獄般的20連戰，好消息是強棒楚奧特（Mike Trout）回來了，今天他排在大谷後面打第二棒，3打數敲出1安打，另有1保送。