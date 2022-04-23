MLB／ 守護者不敵洋基賈吉雙響 教頭仍讚重砲雷耶斯有復甦跡象

守護者主場3連勝橫掃芝加哥白襪隊後飛到紐約，與洋基展開3連戰，今晚首戰遭洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）雙響砲、灌進3分打點狙擊，一路落後以1:4吞敗。

守護者全場敲出9支安打，比洋基多2支，但只靠強棒雷耶斯（Franmil Reyes）4局上的陽春砲取分。

扛第4棒重任的雷耶斯開季打擊表現低迷，近期有甦醒跡象，連兩場比賽開轟。法蘭科納賽後說，這對雷耶斯與球隊來說都是好兆頭。

今天過63歲生日的法蘭科納表示：「當他發揮長打實力時，球隊肯定會得到回報。那（連兩戰開轟）應該能讓他放鬆一點，找回一些自信。當他危險的時候，我們也會脫胎換骨。」

除張育成外，米勒及投手關崔爾（Cal Quantrill）、卡斯楚（Anthony Castro）本週也被守護者列入COVID-19傷病名單。守護者為此打算讓新秀左投麥卡蒂（Kirk McCarty）支援，取代原定明天對洋基先發的關崔爾。

但法蘭科納說，關崔爾已解除隔離且飛抵紐約，如果一切順利，球隊希望他明天照原定計畫先發主投。法蘭科納賽後未提及張育成最新情況。