MiLB／先到1A練手感 林子偉本季首戰敲長打

台灣好手林子偉今年繼續挑戰美職，與大都會隊簽下小聯盟合約，開季從1A出發，今天也立刻擔任先發第一棒、游擊手出賽，馬上有長打演出，3打數敲出1安打，另有2保送。

林子偉過去5年都曾站上大聯盟，不過去年球季受到傷勢影響僅打了1場，多半待在3A，今年林子偉在3月中與大都會隊簽約是先放在3A，雖然今天又被異動到1A，比較可能是延長春訓的方式，讓他慢慢開始實戰。

今年球季較晚開始，林子偉賽前也在個人社群媒體寫到：「等待也是一種心理的訓練，調整好自己，蓄勢待發中。」

今天大都會1A對上馬林魚1A的比賽中，林子偉1局上的首打席吞下三振，3局上第二打席就敲出一支中外野二壘打，不過在衝三壘時出局，5局上則是敲出一壘滾地，靠野手失誤上壘，7局上、9局上都是保送上壘。

大都會1A最終以3：4輸球，林子偉的本季首戰留下3打數1安打、2保送、1得分、1三振的成績。