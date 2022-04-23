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MiLB／先到1A練手感 林子偉本季首戰敲長打

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
林子偉小聯盟約加盟大都會，1A首戰馬上就敲安。 截圖自TeamBros_悍創運動經紀粉絲團
林子偉小聯盟約加盟大都會，1A首戰馬上就敲安。 截圖自TeamBros_悍創運動經紀粉絲團

台灣好手林子偉今年繼續挑戰美職，與大都會隊簽下小聯盟合約，開季從1A出發，今天也立刻擔任先發第一棒、游擊手出賽，馬上有長打演出，3打數敲出1安打，另有2保送。

林子偉過去5年都曾站上大聯盟，不過去年球季受到傷勢影響僅打了1場，多半待在3A，今年林子偉在3月中與大都會隊簽約是先放在3A，雖然今天又被異動到1A，比較可能是延長春訓的方式，讓他慢慢開始實戰。

今年球季較晚開始，林子偉賽前也在個人社群媒體寫到：「等待也是一種心理的訓練，調整好自己，蓄勢待發中。」

今天大都會1A對上馬林魚1A的比賽中，林子偉1局上的首打席吞下三振，3局上第二打席就敲出一支中外野二壘打，不過在衝三壘時出局，5局上則是敲出一壘滾地，靠野手失誤上壘，7局上、9局上都是保送上壘。

大都會1A最終以3：4輸球，林子偉的本季首戰留下3打數1安打、2保送、1得分、1三振的成績。

林子偉 大都會

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