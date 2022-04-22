快訊

高雄港清淤工落海 遭螺旋槳掃到血肉模糊慘死

疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／機密信件藏不住了！洋基也偷暗號真相將浮出檯面

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基2017年也傳出偷暗號疑雲，圖為當時教頭吉拉迪。 美聯社
洋基2017年也傳出偷暗號疑雲，圖為當時教頭吉拉迪。 美聯社

美國最高法院今天裁定洋基球團敗訴，一週內將公布大聯盟主席過去寫給洋基總管的信件內容，代表2017年暗號風波的內幕即將公諸於世。

2017年洋基跟紅襪互告作弊，當時紅襪因違反使用智慧型手錶Apple Watch，偷取洋基暗號遭罰款，紅襪則反控洋基把轉播攝影機對著自己的休息室，並且不當使用休息室電話。

由於有超過百名運彩玩家因作弊案損失慘重，當時他們聯合向法院提告大聯盟、太空人以及紅襪，要求解封聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）於2017年寫給洋基的非公開信件，據悉這封信件內容將揭漏洋基當時更嚴重的違規行為，不過洋基靠著上訴，讓這封機密信遲遲沒有公開。

當時洋基的律師聲稱，「該封信被大聯盟設為高度機密，而且洋基不是被告，完全與本案無關。即使是太空人與紅襪也沒公開信件，洋基亦沒有義務公開。」

然而今天美國最高法院宣布洋基上訴失敗，預計一週內會揭曉該封信件的內容，究竟當年洋基是否有作弊，真相即將要公諸於世。

太空人 美國 律師

相關新聞

MLB／機密信件藏不住了！洋基也偷暗號真相將浮出檯面

美國最高法院今天裁定洋基球團敗訴，一週內將公布大聯盟主席過去寫給洋基總管的信件內容，代表2017年暗號風波的內幕即將公諸於世。 2017年洋基跟紅襪互告作弊，當時紅襪因違反使用智慧型手錶Appl

MLB／球速僅49.4英里 海盜打者擊出史上最慢三壘安打

今日小熊和海盜一戰中，出現史上最慢速的三壘安打，海盜雷諾斯（Bryan Reynolds）在7局下揮出一支三壘方向球速僅49.4英里的車布邊安打，再加上小熊防守出漏洞，竟讓跑者站上三壘。 7局下

MLB／日籍同鄉較勁筒香嘉智佔上風 鈴木誠也上壘紀錄寫句點

今天小熊在主場迎戰同區的海盜，這也是鈴木誠也第三度和前輩筒香嘉智較勁。此戰筒香嘉智略勝一籌，在5局上2比3落後時擊出安打送回2分，終場海盜就以4比3戰勝小熊，終止近期3連敗。 鈴木誠也此役擔任二

MLB／今日戰績表 老虎完封洋基可惜卡布雷拉未敲安

MLB今日戰績表 白襪 3:6 守護者 洋基 0:3 老虎 巨人 2:6 大都會 藍鳥 3:2 紅襪 雙城 1:0 皇家 金鶯 4:6 運動家 響尾蛇 4:3 國民 紅雀 0:5 馬林

MLB／大都會成首支10勝球隊 季前大撒幣沒白花

大都會今以6比2擊敗去年全聯盟戰績最好的巨人後，成為聯盟首支拿下10勝的球隊，在休賽期間豪撒1億7650萬美元（約51億台幣）補強，大都會在開季收到成效，新主帥蕭瓦特（Buck Showalter）認

MiLB／大都會野手出拳 紅襪投手挨揍引發小聯盟大戰

一顆滿壘時的觸身球，卻引發一連串效應，投手倫特利亞（Marcel Renteria）挨揍、雙方板凳清空在場上推擠，動手的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。