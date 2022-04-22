MLB／機密信件藏不住了！洋基也偷暗號真相將浮出檯面

美國最高法院今天裁定洋基球團敗訴，一週內將公布大聯盟主席過去寫給洋基總管的信件內容，代表2017年暗號風波的內幕即將公諸於世。

2017年洋基跟紅襪互告作弊，當時紅襪因違反使用智慧型手錶Apple Watch，偷取洋基暗號遭罰款，紅襪則反控洋基把轉播攝影機對著自己的休息室，並且不當使用休息室電話。

由於有超過百名運彩玩家因作弊案損失慘重，當時他們聯合向法院提告大聯盟、太空人以及紅襪，要求解封聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）於2017年寫給洋基的非公開信件，據悉這封信件內容將揭漏洋基當時更嚴重的違規行為，不過洋基靠著上訴，讓這封機密信遲遲沒有公開。

當時洋基的律師聲稱，「該封信被大聯盟設為高度機密，而且洋基不是被告，完全與本案無關。即使是太空人與紅襪也沒公開信件，洋基亦沒有義務公開。」

然而今天美國最高法院宣布洋基上訴失敗，預計一週內會揭曉該封信件的內容，究竟當年洋基是否有作弊，真相即將要公諸於世。