快訊

高雄港清淤工落海 遭螺旋槳掃到血肉模糊慘死

疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／球速僅49.4英里 海盜打者擊出史上最慢三壘安打

聯合新聞網 / 綜合報導
海盜雷諾斯擊出史上最慢三壘安打，球速僅49.4英里。 美聯社
海盜雷諾斯擊出史上最慢三壘安打，球速僅49.4英里。 美聯社

今日小熊和海盜一戰中，出現史上最慢速的三壘安打，海盜雷諾斯（Bryan Reynolds）在7局下揮出一支三壘方向球速僅49.4英里的車布邊安打，再加上小熊防守出漏洞，竟讓跑者站上三壘。

7局下一人出局時輪到海盜雷諾斯打擊，可惜沒打好未能擊中甜蜜點，揮出球速僅49.4英里且飛行距離僅79英呎的慢速球，但卻恰巧從界線內穿到外野，形成一支安打，由於雷諾斯是左打因此內野守備偏右，當三壘手前去接到這球時跑者早已奔到二壘並衝向三壘，當時又沒有其他小熊球員移防，在無人看管三壘下，雷諾斯輕鬆完成三壘安打。

面對一個軟弱無力的平飛球變成三壘安打，小熊球員頓時看傻眼，總教練羅斯（David Ross）賽後也表示「當下大家都呆住了」，主角雷諾斯本人則透露，「我看到三壘手跑處處理這顆球，然後有兩個人在二壘，三壘上一個人都沒有，我想說他們不可能抓得到我，於是就決定試看看。」

根據計算，雷諾斯揮出的這支擊球速度僅49.4英里的安打，是歷史上最慢的一支三壘安打。

相關新聞

MLB／機密信件藏不住了！洋基也偷暗號真相將浮出檯面

美國最高法院今天裁定洋基球團敗訴，一週內將公布大聯盟主席過去寫給洋基總管的信件內容，代表2017年暗號風波的內幕即將公諸於世。 2017年洋基跟紅襪互告作弊，當時紅襪因違反使用智慧型手錶Appl

MLB／球速僅49.4英里 海盜打者擊出史上最慢三壘安打

今日小熊和海盜一戰中，出現史上最慢速的三壘安打，海盜雷諾斯（Bryan Reynolds）在7局下揮出一支三壘方向球速僅49.4英里的車布邊安打，再加上小熊防守出漏洞，竟讓跑者站上三壘。 7局下

MLB／日籍同鄉較勁筒香嘉智佔上風 鈴木誠也上壘紀錄寫句點

今天小熊在主場迎戰同區的海盜，這也是鈴木誠也第三度和前輩筒香嘉智較勁。此戰筒香嘉智略勝一籌，在5局上2比3落後時擊出安打送回2分，終場海盜就以4比3戰勝小熊，終止近期3連敗。 鈴木誠也此役擔任二

MLB／今日戰績表 老虎完封洋基可惜卡布雷拉未敲安

MLB今日戰績表 白襪 3:6 守護者 洋基 0:3 老虎 巨人 2:6 大都會 藍鳥 3:2 紅襪 雙城 1:0 皇家 金鶯 4:6 運動家 響尾蛇 4:3 國民 紅雀 0:5 馬林

MLB／大都會成首支10勝球隊 季前大撒幣沒白花

大都會今以6比2擊敗去年全聯盟戰績最好的巨人後，成為聯盟首支拿下10勝的球隊，在休賽期間豪撒1億7650萬美元（約51億台幣）補強，大都會在開季收到成效，新主帥蕭瓦特（Buck Showalter）認

MiLB／大都會野手出拳 紅襪投手挨揍引發小聯盟大戰

一顆滿壘時的觸身球，卻引發一連串效應，投手倫特利亞（Marcel Renteria）挨揍、雙方板凳清空在場上推擠，動手的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。