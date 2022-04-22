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MLB／球速僅49.4英里 海盜打者擊出史上最慢三壘安打
今日小熊和海盜一戰中，出現史上最慢速的三壘安打，海盜雷諾斯（Bryan Reynolds）在7局下揮出一支三壘方向球速僅49.4英里的車布邊安打，再加上小熊防守出漏洞，竟讓跑者站上三壘。
7局下一人出局時輪到海盜雷諾斯打擊，可惜沒打好未能擊中甜蜜點，揮出球速僅49.4英里且飛行距離僅79英呎的慢速球，但卻恰巧從界線內穿到外野，形成一支安打，由於雷諾斯是左打因此內野守備偏右，當三壘手前去接到這球時跑者早已奔到二壘並衝向三壘，當時又沒有其他小熊球員移防，在無人看管三壘下，雷諾斯輕鬆完成三壘安打。
面對一個軟弱無力的平飛球變成三壘安打，小熊球員頓時看傻眼，總教練羅斯（David Ross）賽後也表示「當下大家都呆住了」，主角雷諾斯本人則透露，「我看到三壘手跑處處理這顆球，然後有兩個人在二壘，三壘上一個人都沒有，我想說他們不可能抓得到我，於是就決定試看看。」
根據計算，雷諾斯揮出的這支擊球速度僅49.4英里的安打，是歷史上最慢的一支三壘安打。
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