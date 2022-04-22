MLB／日籍同鄉較勁筒香嘉智佔上風 鈴木誠也上壘紀錄寫句點

今天小熊在主場迎戰同區的海盜，這也是鈴木誠也第三度和前輩筒香嘉智較勁。此戰筒香嘉智略勝一籌，在5局上2比3落後時擊出安打送回2分，終場海盜就以4比3戰勝小熊，終止近期3連敗。

鈴木誠也此役擔任二棒、指定打擊，4次打擊卻苦吞3K，只在第2局靠著犧牲打貢獻1分打點，由於鈴木誠也整場比賽並未上壘，他開季連續12場上壘的記錄在今日畫下句號。

鈴木誠也此役擔任二棒、指定打擊，4次打擊卻苦吞3K。 路透社

2019年即赴美打球的筒香嘉智，近三場比賽都扛起海盜第4棒，今日5打數僅擊出1安，但卻貢獻勝利打點，在5局滿壘時揮出左外野方向二壘安打，有2分進帳也瞬間逆轉局勢，終場海盜以4比3擊退小熊，拿下四連戰的首勝。

筒香嘉智此役雖擊出勝利打點，但目前為止打擊率僅有0.195、OPS+0.534且全壘打仍尚未開張，反觀鈴木誠也打擊率高達0.343、OPS+1.263、已有4轟進帳，明日雙方將展開系列戰第二場，期待兩位日籍強打再次同場較勁。