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MLB／大都會成首支10勝球隊 季前大撒幣沒白花

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會今以6比2擊敗去年全聯盟戰績最好的巨人後，成為聯盟首支拿下10勝的球隊，全隊氣氛良好。 美聯社
大都會今以6比2擊敗去年全聯盟戰績最好的巨人後，成為聯盟首支拿下10勝的球隊，全隊氣氛良好。 美聯社

大都會今以6比2擊敗去年全聯盟戰績最好的巨人後，成為聯盟首支拿下10勝的球隊，在休賽期間豪撒1億7650萬美元（約51億台幣）補強，大都會在開季收到成效，新主帥蕭瓦特（Buck Showalter）認為「這是大家一起努力的結果。」

大都會此役派出老將卡拉斯科（Carlos Carrasco），主投7.2局僅失2分、飆出7次三振，這也是他過去將近三年首次投到第8局，除了投手成功封鎖巨人打線，打擊方面明星游擊手林多（Francisco Lindor）和艾士可瓦（Eduardo Escobar）也各敲出一發陽春砲，大都會收下和巨人四連戰的第三勝，也成為聯盟唯一一支奪下10勝的球隊。

卡拉斯可此戰先發主投7.2局僅失2分、飆出7次三振。 美聯社
卡拉斯可此戰先發主投7.2局僅失2分、飆出7次三振。 美聯社

休賽期間大都會積極補強，不但迎來薛則（Max Scherzer）和狄葛隆（Jacob deGrom）組成雙王牌，還引進艾士可瓦和坎納（Mark Canha）並換上新教頭蕭瓦特，導致球隊薪資暴漲至2億6600萬美元（約77億台幣），是全聯盟團隊薪資第二高的球隊，僅次於道奇的2億8500萬美元（約83億台幣）。

賽後蕭瓦特很高興能擊敗去年最強的球隊之一，「面對去年戰績最好的球隊，球員們沒有特別的想法，我們能拿到第10勝是大家一起努力的結果。」林多也很有自信的表示，「我們是紐約大都會，我們有著一支很強大的團隊。」

薪資 連戰 紐約

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