MiLB／大都會野手出拳 紅襪投手挨揍引發小聯盟大戰

一顆滿壘時的觸身球，卻引發一連串效應，投手倫特利亞（Marcel Renteria）挨揍、雙方板凳清空在場上推擠，動手的瑞德（Tyreque Reed）被驅逐出場，美職小聯盟2A大都會與紅襪隊之戰事情多多。

事情發生在3局下2出局、滿壘時，大都會隊的倫特利亞投出觸身球，被打中的紅襪隊瑞德開始走往一壘，倫特利亞第一時間似乎向主審質疑是否打中球棒。

後續卻變成投打言語交鋒，只見瑞德走近倫特利亞身旁，突然揮出拳頭往倫特利亞頭部招呼，倫特利亞立刻倒地，雙方板凳也一湧而上，在瑞德身邊圍成一大圈互相推擠，倫特利亞站起身後也突然撲倒紅襪隊內野手漢米爾頓（David Hamilton）。

這場混戰花了一些時間才冷靜下來，不過倫特利亞還躺在地上，接受防護員檢查後確認無法出賽而退場，出拳的瑞德則是被驅逐出場，比賽最後是由紅襪隊以12：5擊敗大都會隊。