MiLB／大都會野手出拳 紅襪投手挨揍引發小聯盟大戰

一顆滿壘時的觸身球,卻引發一連串效應,投手倫特利亞(Marcel Renteria)挨揍、雙方板凳清空在場上推擠,動手的瑞德(Tyreque Reed)被驅逐出場,美職小聯盟2A大都會與紅襪隊之戰事情多多。

事情發生在3局下2出局、滿壘時,大都會隊的倫特利亞投出觸身球,被打中的紅襪隊瑞德開始走往一壘,倫特利亞第一時間似乎向主審質疑是否打中球棒。

後續卻變成投打言語交鋒,只見瑞德走近倫特利亞身旁,突然揮出拳頭往倫特利亞頭部招呼,倫特利亞立刻倒地,雙方板凳也一湧而上,在瑞德身邊圍成一大圈互相推擠,倫特利亞站起身後也突然撲倒紅襪隊內野手漢米爾頓(David Hamilton)。

這場混戰花了一些時間才冷靜下來,不過倫特利亞還躺在地上,接受防護員檢查後確認無法出賽而退場,出拳的瑞德則是被驅逐出場,比賽最後是由紅襪隊以12:5擊敗大都會隊。

Oh no. Benches cleared in the Binghamton-Portland game. Pitcher Marcel Renteria took a punch to the head. pic.twitter.com/tu7wSjjO3C