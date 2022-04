MLB／向左轉身「類進壘」？金鶯主砲遭觸殺爆氣出場

金鶯今天以4:6輸給運動家隊,主砲曼西尼(Trey Mancini)、總教練海德(Brandon Hyde)雙雙遭驅逐出場,全因往左側轉彎的「類進壘」爭議判決。

爭議畫面出現在第4局,曼西尼打向二壘的滾地球,因傳球失誤漏到一壘側界外區,曼西尼看到是安全上壘後,往左側轉身朝一壘踱步而去;與此同時,在後方補位的捕手墨菲(Sean Murphy)接球後,趕在曼西尼再次踏到一壘壘包前觸殺他,一壘審德瑞克(Rob Drake)比出出局手勢。

Trey Mancini and Brandon Hyde were heated after Mancini was tagged out when the ump deemed he made a turn to second base pic.twitter.com/2ZcXyGuHuf