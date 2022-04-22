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MLB／向左轉身「類進壘」？金鶯主砲遭觸殺爆氣出場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
金鶯主砲曼西尼。 美聯社
金鶯主砲曼西尼。 美聯社

金鶯今天以4：6輸給運動家隊，主砲曼西尼（Trey Mancini）、總教練海德（Brandon Hyde）雙雙遭驅逐出場，全因往左側轉彎的「類進壘」爭議判決。

爭議畫面出現在第4局，曼西尼打向二壘的滾地球，因傳球失誤漏到一壘側界外區，曼西尼看到是安全上壘後，往左側轉身朝一壘踱步而去；與此同時，在後方補位的捕手墨菲（Sean Murphy）接球後，趕在曼西尼再次踏到一壘壘包前觸殺他，一壘審德瑞克（Rob Drake）比出出局手勢。

壘審的解釋是他當時已有轉向二壘的動作，被視為有進壘意圖，曼西尼驚呆了，海德上場力爭，最終兩人先後遭到驅逐出場。

「我一秒都沒有上二壘的想法。」曼西尼表示，「我只是轉向左方，準備走回一壘壘包，如果我有一絲上二壘的念頭，我一定會趕緊回去補踩一壘，我真的很驚訝也難以置信，我為我當時所使用的語言向一壘審道歉，但我還是不同意判決。」

海德聲援子弟兵，「我看不出任何他有任何進壘意圖，他只是轉身想要回到一壘，裁判要我們回去看看畫面，我們也看了，我們的看法依然是他沒有進壘意圖。」

運動家二壘手艾倫（Nick Allen）因為墨菲的及時反應，避免讓失誤傷害擴大，「很幸運的是，如此聰明的墨菲當時就在後方補位，他懂得玩球，觸殺了他，讓我們得以結束那個半局，真的很酷。」

去年釀酒人隊葉力奇（Christian Yelich）也曾遇過類似判例，也因一個往左側偏移的跑壘動作，被視為有進壘意圖，吵到最後同樣被驅逐出場。

運動家 葉力奇

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