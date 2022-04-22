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MLB／洋基故意保送被噓爆 卡布雷拉說沒事：這就是棒球
生涯3000安里程碑M1，39歲老虎老牌強打卡布雷拉（Miguel Cabrera）今天3支0，最後一打席被故意四壞保送，想看紀錄誕生的老虎主場球迷氣噗噗，倒是卡布雷拉氣定神閒，比出讓球迷冷靜的動作，再指向計分板、比出「3」和「0」的數字，那是兩隊今天的差距。
老虎以3：0擊敗洋基之戰，外界焦點都是卡布雷拉的3000安征程，僅差距1安的他，在賽前接受媒體聯訪，他表示，「我知道紀錄很重要，但我們更需要贏球，這無關我，而是關係到整個團隊。」
卡布雷拉前3打席都沒有安打、吞下2K，8局下在二三壘有人、兩出局時上場打擊，洋基叫出暫停，最終決定故意四壞，卡布雷拉笑著走上一壘，倒是球迷很失望，忍不住朝洋基陣營大開汽水。
直到8局下的攻勢結束後，球迷仍持續噓聲四起，卡布雷拉做出雙手向下的動作，示意球迷冷靜，並比比記分板，提醒現在領先的是老虎。
「我們現在是第8局3：0領先，沒事的。」卡布雷拉賽後解釋他當時想表達什麼，也能理解洋基的決定，「這就是棒球，在我下一棒是左打，故意保送我，這是比賽的一部分。」此役沒有安打演出，但他很滿足，「雖然我3支0，但我們贏了。」
洋基教頭布恩（Aaron Boone）表示，「一切都是基於棒球的決定，你必須做出你認為是對的事。」
老虎教頭辛區（A.J. Hinch）也說，毫不意外洋基會決定故意四壞，「布恩的責任是讓他的球隊贏球，而在Miggy的下一棒，有他們想要的對戰組合，所以你能預期他們會故意四壞，我知道我們球迷對此的反應，但我完全可以理解洋基的決定。」
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