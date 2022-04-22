MLB／今日戰績表 老虎完封洋基可惜卡布雷拉未敲安

大都會今以6比2擊敗去年全聯盟戰績最好的巨人後，成為聯盟首支拿下10勝的球隊，在休賽期間豪撒1億7650萬美元（約51億台幣）補強，大都會在開季收到成效，新主帥蕭瓦特（Buck Showalter）認

2022-04-22 13:25