MLB／今日戰績表 老虎完封洋基可惜卡布雷拉未敲安
MLB今日戰績表
白襪 3:6 守護者
洋基 0:3 老虎
巨人 2:6 大都會
藍鳥 3:2 紅襪
雙城 1:0 皇家
金鶯 4:6 運動家
響尾蛇 4:3 國民
紅雀 0:5 馬林魚
海盜 4:3 小熊
遊騎兵 8:6 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 白襪 vs. 守護者
01:10 洋基 vs. 老虎
01:10 巨人 vs. 大都會
01:35 藍鳥 vs. 紅襪
02:10 雙城 vs. 皇家
03:37 金鶯 vs. 運動家
04:05 響尾蛇 vs. 國民
06:40 紅雀 vs. 馬林魚
07:40 海盜 vs. 小熊(愛爾達體育2台)
09:40 遊騎兵 vs. 水手
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