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MLB／僅2703人看球還不如中職 運動家票房慘創42年來新低
運動家開季至今戰績7勝6敗，主場票房卻相當慘澹，今天的進場人數僅2703人，創下大聯盟自1980年以來的新低。
大聯盟記者南丁格爾（Bob Nightengale）在推特表示，運動家今天在主場迎戰金鶯的比賽僅2703人進場觀戰，為大聯盟自1980年以來最低。上週二的進場人數3748人，甚至比同日自家小聯盟拉斯維加斯飛行者隊的5607人還低。
運動家戰績不差，但為何球迷不願意進場？球隊在休賽季進行清倉大拍賣，送走明星球員歐森（Matt Olson）、查普曼（Matt Chapman），失去大咖球員助陣，不僅賽季表現不被看好，也影響球迷進場意願，且季票價格調漲近一倍，才會導致運動家隊票房如此慘澹。
The Oakland A’s attendance today: 2,703. Lowest since 1980.— Bob Nightengale (@BNightengale) April 21, 2022
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