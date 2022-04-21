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MLB／去年遭禁賽一整年 卡諾坦言有憂鬱症「想就此消失」

聯合新聞網 / 綜合報導
39歲的資深內野手卡諾。（路透資料照片）
39歲的資深內野手卡諾。（路透資料照片）

王建民前隊友、大都會隊老將卡諾（Robinson Cano）2020年被發現二度使用禁藥，去年一整季都被禁賽，本季終於回歸賽場。日前他接受《紐約郵報》專訪時坦言，去年他的心理狀態非常不好，甚至有憂鬱傾向，但他總是在家人面前強顏歡笑。

39歲的卡諾先前接受紐郵記者弗萊明（Kirsten Fleming）專訪，訴說過去一年裡他有多煎熬：「老實說，這是你無法用言語形容的糟糕感覺，你很想就此消失。」因為無法上場，他覺得自己和隊友都失望極了。

「有時我甚至會哭泣。」卡諾說，自己大概經歷過憂鬱症，但他並沒有尋求專業協助，也沒有和家人討論他的心理健康狀況：「我不想告訴任何人，我不想讓我的家人看到我那個樣子。我是最快樂的人，總是微笑著。我不想讓我的孩子看見我這個樣子，當我和孩子們在一起時，我總是努力成為生活中最快樂的人。」

報導也提及，在上個月春訓報到前，他打電話給狄葛隆（Jacob deGrom）和林多（Francisco Lindor）在內的幾名大都會隊，為他先前無法參賽致歉，「他們應該得到尊重。」卡諾說。

卡諾目前為止本季出賽8場，打擊三圍.185/.241/.296，他在上週對戰響尾蛇的比賽中打出了本季首轟。

憂鬱症 紐約 卡諾 大都會

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