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MLB／今日戰績表 大谷翔平6局12K無失分助天使完封太空人

聯合新聞網 / 整理
大谷翔平6局12K無失分，助天使完封太空人。 美聯社
大谷翔平6局12K無失分，助天使完封太空人。 美聯社

MLB今日戰績表

海盜 2：4 釀酒人

白襪 1：11 守護者

白襪 1：2 守護者(雙重戰)

勇士 1：5 道奇

費城人 9：6 洛磯

紅人 0：6 教士

金鶯 1：0 運動家

洋基 6：0 老虎

天使 5：3 太空人

紅雀 2：0 馬林魚

響尾蛇 11：2 國民

藍鳥 6：1 紅襪

巨人 5：2 大都會

光芒 8：2(6局) 小熊

雙城 0：2 皇家

遊騎兵 2：4 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 白襪 vs. 守護者

01:10 洋基 vs. 老虎

01:10 巨人 vs. 大都會

01:35 藍鳥 vs. 紅襪

02:10 雙城 vs. 皇家

03:37 金鶯 vs. 運動家

04:05 響尾蛇 vs. 國民

06:40 紅雀 vs. 馬林魚

07:40 海盜 vs. 小熊(愛爾達體育2台)

09:40 遊騎兵 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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