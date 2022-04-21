MLB／為了到多倫多比賽！ 名記者稱洋基全隊都打疫苗了

據美國媒體報導，洋基為了5月初前往多倫多作客藍鳥的比賽，已全員完成新冠肺炎疫苗施打。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）上個月宣布鬆綁疫苗政策，讓未打疫苗的球員如賈吉（Aaron Judge）、NBA籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）可在紐約主場比賽。不過，加拿大官方規定，任何人都必須接種新冠肺炎疫苗滿14天才可入境，這也讓洋基陣中先前未打疫苗的球員不得不低頭。

根據大聯盟官網記者海曼（Jon Heyman）的消息，為了參與當地時間5月2日作客多倫多的比賽，洋基全隊目前都已確定接受疫苗施打。洋基隊總管布恩（Aaron Boone）也說：「我不太確定那個時程怎麼樣……不過我想，我們不會有問題。」