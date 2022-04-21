MiLB／宋文華3A中繼1.2局無失分 林凱威2A中繼守成

聖地牙哥教士隊3A的宋文華今天在球隊有危機時登板，雖然一開始不穩出現保送、安打，不過隨後回穩，總計投1.2局無失分；響尾蛇隊2A的林凱威則投1局無失分。

教士隊3A今天對上運動家3A的賽事，7局下教士隊2任中繼投手都壓不住對方打線，失掉7分之後，宋文華在一、三壘有人局面下登板，投出保送形成滿壘後，被敲安打掉1分，接著再投保送擠回1分，不過隨後回穩，接連解決2名打者，沒有再擴大失分，且掉的分數都是前任投手的責失。

宋文華在8局下續投，雖然一開始被敲一壘安打，不過接著送出三振，再用飛球、滾地球解決打者。總計宋文華投1.2局被敲2支安打，投2次保送、2次三振，沒有失分，目前在3A出賽3場，防禦率還是0。最終教士隊3A以5比12不敵運動家隊3A。

2A層級的賽事，響尾蛇隊的投手林凱威在第7局、球隊5比0領先時登板後援，雖然先投出保送，再被敲安打，面臨一、二壘有人危機，不過讓下一棒擊出雙殺打，再飆出三振，力保不失分。總計林凱威投1局無失分，目前防禦率2.25，最終響尾蛇隊2A也以7比4擊敗教士隊2A。