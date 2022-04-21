MLB／弗里曼兩分砲擊沈老東家 道奇再戰勇士終於占上風

道奇明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）今天棒打老東家，首局轟出兩分砲，全場4打數3安打，幫助道奇以5：1擊敗勇士隊，在3連戰搶下兩勝占上風。

道奇去年在國聯冠軍戰2勝4敗不敵勇士，今年季前從自由市場挖進弗里曼，簽下6年1億6200萬美元合約，平均年薪2700萬美元，這次在道奇球場進行的3連戰，也是他生涯首次對決老東家。

弗里曼這3戰11個打數揮出4支安打，包括兩支全壘打（本季前兩轟），攻下3分打點，今天首局從勇士先發投手摩頓（Charlie Morton）的手中轟出兩分砲，成為致勝一擊，他說：「我們投、打、守都好，這是精彩的比賽，前面就能攻下分數很開心。」

道奇先發投手岡索林（Tony Gonsolin）前5局未被安打，只投出兩次保送，6局上才破功，不過完成6局投球任務只被1安、未失分，奪下本季首勝， 總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「他毫無壓力，展現投球效率。」

勇士去年在世界大賽擊敗太空人隊，暌違26年再封王，今年戰力仍被看好，道奇也被評為世界大賽熱門球隊；道奇這次取得2勝1敗，近9戰更是拿到8勝，目前9勝3敗在國聯西區排名第1，勇士則是6勝8敗。

3連戰首戰開打前，弗里曼前往勇士休息室和老戰友敘舊，心情有些激動，他說：「自從去年封王遊行後，很久沒有看到他們了。」

道奇6月將前往亞特蘭大，對勇士進行3連戰，弗里曼也將重返生涯發光發熱的地方，預料球迷將會給他熱烈掌聲。