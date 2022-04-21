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MLB／白襪游擊單局2失誤 守護者打爆前塞揚一日奪兩勝

聯合新聞網 / 綜合報導
凱柯先發1局挨10安狂失10分，其中8分為責失，寫下生涯最慘一役。 路透社
凱柯先發1局挨10安狂失10分，其中8分為責失，寫下生涯最慘一役。 路透社

守護者隊強打拉米瑞茲擊出滿貫砲。 美聯社
守護者隊強打拉米瑞茲擊出滿貫砲。 美聯社

爆發染疫潮的守護者今天與白襪進行雙重賽2場都獲勝，成功終結3連敗，其中首戰他們火力全開，兩局狂掃10分，打爆白襪前塞揚左投凱柯（Dallas Keuchel），也一舉打破隊史近86年來的紀錄。

守護者與白襪前兩戰都因雨延賽，今天進行雙重賽，首場比賽白襪推出34歲前塞揚左投凱柯先發，首局就失1分，第2局再遇亂流，無人出局情況下，白襪隊游擊手安德森（Tim Anderson）單局發生2次失誤，期間夾雜9支安打，包含拉米瑞茲（Jose Ramirez）的滿貫砲，守護者單局海灌9分，而這也是他們自1936年9月23日以來，首度出現無人出局情況下單局得到至少9分。

凱柯先發1局挨10安狂失10分，其中8分為責失，寫下生涯最慘一役，防禦率從先前的5.40暴漲至16.50。

守護者終場就以11：1痛宰白襪，凱柯吞下本季首敗，而守護者隊塞揚王牌畢柏（Shane Bieber）繳出6局7K失1分的優質先發，本季首勝開張。

雙重賽的第二場為投手車輪戰，雙方共動用了11名投手，守護者在第1、4局分別攻下分數，終場以2：1獲勝。

守護者 白襪 凱柯

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