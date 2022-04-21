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MLB／對方偷點想破完全比賽 大谷翔平不在意：我也會啊

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
對手想用「偷點」破解完全比賽，大谷賽後表示並不介意。 美聯社
對手想用「偷點」破解完全比賽，大谷賽後表示並不介意。 美聯社

天使隊日籍投打好手大谷翔平今天面對太空人隊前5局投出完全比賽，6局對手想用「偷點」破解，太空人主場甚至出現噓聲，不過大谷自己倒是說：「我沒差，我也會偷點啊。」

大谷翔平今天先發投出6局無失分、12K的成績，幫助天使隊以6：0拿下勝利，前5局更是沒讓任何人上壘，大聯盟官網亮起「5局完全比賽」燈號。

6局下古德朗（Niko Goodrum）看到天使隊的移防佈陣，想用突襲短打敲安，但點到界外，最終被大谷三振出局，而大谷的完全比賽是在古德朗下一棒、卡斯楚（Jason Castro）手上破功。

對於古德朗的偷點行為，大谷翔平說：「我自己也會偷點，只要對方守備移防，我想任何時間都可以觸擊，無論哪一局、什麼比分，所以我對此完全沒有意見。」大谷翔平今天的第二支安打就是靠偷點跑出來，在6局上，甚至比古德朗還早。

今天天使隊在1局上就先攻下6分，大谷翔平坦言，這樣的開局讓自己在投球準備上更困難，「不容易保持專注，但我有找回感覺，一球一球、一個打者一個打者去面對。」

過程中大谷翔平也有發覺自己正在往完全比賽的路上邁進，但他自認機會不大，「球數慢慢變多，我認為我應該沒辦法投完。」大谷最終投81球、6局退場，拿下本季首勝。

大谷翔平今年前兩戰滑球使用率僅28.7%，今天這場佔據43%，成為解決打者的利器，總教練麥登表示：「不需要給他球探報告，他知道對手如何、知道自己的感覺，靠他自己所見、所感去攻擊打者，如果滑球狀況好，他就會用來取得好球，這就是他展現天賦的地方。」

大谷翔平 天使 大聯盟

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