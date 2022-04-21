MLB／卡布雷拉對洋基3安猛打 生涯第3千支安打只差1支

老虎隊今天在底特律主場雖以3：5不敵洋基隊，吞下對戰2連敗，不過39歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）4打數3安打，生涯總安打數達到2999支，最快明天再戰洋基就可成為史上第33位「3千安俱樂部」成員。

老虎明天對洋基進行3連戰最一戰，接下來繼續在主場對洛磯隊進行3連戰，卡布雷拉歷史性的安打在底特律出現，看來毫無問題。

卡布雷拉今日猛打賞，生涯總安打數達到2999支，只差一安就能史上第33位「3千安俱樂部」成員， 路透社

卡布雷拉今天面對洋基先發投手塞維里諾（Luis Severino），分別在2、4局下揮出一壘打，6局下再從格林（Chad Green）的手中追加第3安，不過8局下最後一次打擊被三振，明天再挑戰第3千安紀錄。

這門委內瑞拉重砲18日剛滿39歲，生涯20年平均打擊率3成10、全壘打502支、打點1807分，2003年在馬林魚隊出現生涯首安時，才剛過20歲兩個月，而且是驚天動地的再見全壘打。

卡布雷拉已在大聯盟打了2598場比賽，完成第3千安紀錄後，將是史上第7位3千安、5百轟打者，前6人是漢克阿倫（Henry Aaron）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、普荷斯（Albert Pujols）、梅斯（Willie Mays）、

帕梅洛（Rafael Palmeiro）、墨菲（Eddie Murray）。