MLB／水手教頭瑟維斯確診隔離 對遊騎兵還被罕見三殺

旅美好手張育成傳出確診新冠肺炎，水手隊疫情也擴大，球團證實總教練瑟維斯（Scott Servais）、三壘教練艾塔（Manny Acta）確診，後援投手塞瓦德（Paul Sewald）也因染疫進入傷兵名單。

水手今天在西雅圖主場對遊騎兵隊進行3連戰第2戰，瑟維斯賽前例行性受訪時間接近時，球團告知媒體他和艾塔因為確診已遭隔離，一壘教練奈葛隆（Kristopher Negron）今起暫代教頭職務，直到瑟維斯重新歸隊。

奈葛隆說：「有時必須順勢而為，我們的能力沒有問題，全力維持球隊平穩。」

水手開季進行客場7連戰，分別和雙城、白襪隊交手，16日回到西雅圖對太空人隊進行主場開幕戰，疫情在最近一周有擴大趨勢，西雅圖時報指出，目前還看不到趨緩的可能性。

水手外野手漢尼格（Mitch Haniger）、捕手托倫斯（Luis Torrens）最近都因確診進入傷兵名單，塞瓦德今天也入列，教練團從3A調上右投莫菲（Penn Murfee）填補投手群，整個球團隊職員已有2位數染疫。

水手、遊騎兵之戰1局下還出現罕見3殺鏡頭 ，水手開路先鋒弗瑞茲爾（Adam Frazier）獲保送、2棒法蘭柯（ Ty France）揮出左外野安打，形成一、二壘有人，3棒溫克（Jesse Winker）擊成一壘方向強勁平飛球， 被遊騎兵一壘手洛威（Nathaniel Lowe）接殺。

由於壘上兩人提前起跑，洛威自踩一壘造成第2個出局數，再傳給游擊手席格（Corey Seager），上演隊史第7次三殺守備，也是水手第10次被三殺。