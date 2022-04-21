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MLB／開季11戰長打數掛0 筒香嘉智打擊率跌破2成
海盜隊日籍重砲筒香嘉智開季之初打擊手感火燙，之後急速降溫，近2場出賽都沒有安打表現，打擊率已跌破2成，日本媒體也直呼：「令人失望。」
海盜作客釀酒人的比賽來到第三戰，筒香嘉智擔任先發第四棒鎮守一壘，不過他今天3支0，獲得1次保送、吞1K，打擊率再度下探，目前已跌至.194。
除了近期打擊表現差強人意外，被視為「重砲」的筒香嘉智，開季至今11戰、36打數，竟還未打出長打，長打率僅.194，攻擊指數也只有.521，日媒也犀利點出這對中心棒次而言是完全不及格的：「身為第四棒打者，這是個令人失望的數字。」
而海盜團隊今天也僅敲出5支安打攻下2分，終場以2：4敗給釀酒人，系列賽3場慘遭橫掃，海盜目前戰績5勝7敗，在國聯中區排名第四。
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