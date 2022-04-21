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MLB／大谷翔平完全比賽停在5.1局 投完6局退場狂送12K
天使隊投打「二刀流」大谷翔平今天登板先發開啟無雙模式，對戰太空人隊前5局投出完全比賽，但到6局下1出局後破功，被太空人隊捕手卡斯楚（Jason Castro）敲出安打，不過投完6局仍無失分，天使隊也以6：0領先。
打者翔平今天作為開路先鋒，在1局上天使隊的6分大局裡打了2打席，首打席選到保送上壘，天使打了一輪再輪到翔平時，敲出左外野深遠安打，帶有2分打點。
有了6分支援，投手大谷表現也很順，速球、指叉球、滑球的搭配把太空人隊打者騙得團團轉，頻頻揮空，前5局局局三振，3、4局更是連飆6K，重點是沒讓任何人上壘。
大谷翔平前5局投出15上15下，太空人打者也急了，古德朗（Niko Goodrum）在6局一上來就突襲短打，但沒點成功，想用這樣的方式破解完全比賽，就連太空人球迷也噓聲回應，最後古德朗仍被三振，成就大谷第12K。
不過這樣的完全比賽在6局下破功，解決掉古德朗後，大谷翔平面對卡斯楚在2好2壞下，投出的一顆85.1哩滑球被打中，球落在外野手前方，成為本場太空人隊第一支安打。
大谷翔平雖然後來在6局下2出局後又投出保送，讓太空人隊攻佔得點圈，不過仍讓布蘭德利（Michael Brantley）敲出滾地球，抓到第3個出局數安全下莊。
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