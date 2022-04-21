MLB／張育成確診新冠肺炎 守護者多名球員染疫

美國職棒克里夫蘭守護者官網報導，陣中至少4名球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），上週列入傷兵名單的台灣球員張育成也在其中。

守護者官網與多家美國媒體今天報導，投手關崔爾（Cal Quantrill）、卡斯楚（Anthony Castro ）和內野手米勒（Owen Miller）等3人，4月19日驗出陽性，列為COVID-19傷兵名單，歸隊日期未定。

官網報導附帶提到，內野手張育成在4月15日列入10天傷兵名單，當時並未說明原因，引發外界猜疑。總教練法蘭科納（Terry Francona）今天確認，張育成因為確診而缺陣，歸隊日期同樣未定。

守護者4月15日打主場開幕戰，張育成在沒有前兆之下，突然列入傷兵名單。當時，張育成僅透過社群媒體對外表示，感覺「有點中暑」，「為了安全起見，目前先回到家休息」。

守護者昨天在主場與芝加哥白襪比賽，天候不佳延期，隨後傳出多名球員確診。最先是關崔爾出現輕微症狀，進行採檢，發現是陽性之後，經調查接觸紀錄，陸續有幾名球員也驗出染疫。

包括關崔爾、卡斯楚、米勒都至少缺陣5天，需要經過連續2次篩檢陰性才能夠回到球隊。至於張育成驗出陽性的經過，守護者官網沒有說明。

法蘭科納對外說明，染疫球員都無大礙，但狀況有點令人挫折。「我不確定我們是否已經度過難關」法蘭科納說，在球員休息室裡難以避免近距離接觸，不清楚是否還會有更多確診數出現。

克里夫蘭當地媒體報導，守護者今天與白襪比賽，球員和教練在更衣室內都戴起了口罩。這景象幾乎一年不見。大聯盟去年鬆綁防疫，只要全隊疫苗接種率達80%可以不必戴口罩。

大聯盟球隊今年取消每天篩檢的規定，僅在有人出現症狀的時候檢驗。守護者僅在3月進入春訓基地時，全體做過一次篩檢。

為了填補染疫球員的戰力，守護者從小聯盟3A拉上幾名球員。投手關崔爾是先發輪值的一員，預定週末對洋基先發，如今需要找人替換。內野手米勒手感正旺，以5成打擊率領先美國聯盟，確診之後打線立即少了他的火力。