MLB／前隊友對決勇士大獲全勝 簡森關門慘遭球迷噓聲伺候

亞特蘭大勇士今日作客洛杉磯對決道奇隊，派出王牌左投弗里德（Max Fried）強碰道奇「少主」畢爾勒（Walker Buehler），季前互挖牆角的兩隊繼續上演2組「對決前隊友」戲碼，弗里曼(Freddie Freeman)此戰4支0，簡森（Kenley Jansen）則關門成功，以結果來看勇士隊大獲全勝！

勇士王牌佛里德回到家鄉洛杉磯，面對道奇隊，開局前5局無安打，直到第6局才破功，主投7局送出8次三振，僅被敲2次安打無失分，打擊方面隊友同時給予火力支援，技壓主投5局丟3分的道奇先發布勒，終場勇士就以3:1帶走勝利，弗里德也拿到本季第一勝。

勇士王牌弗里德解決前隊友弗里曼，兩人相視而笑，此戰也繳出7局0失分好投，技壓道奇少主布勒。 美聯社

而備受矚目的2組前隊友對決，勇士今日讓弗里曼4打席全繳了白卷還吞2K，其中第四局遭補位的弗里德在一壘刺殺後，兩人還相視而笑。領先的勇士在第九局換上道奇最熟悉的陌生人，前終結者簡森上場關門，獲得的卻是滿場球迷噓聲，不過他不受影響，穩穩地3上3下拿到本季第3次救援成功，巧合的是最後對弗里曼投出再見三振拿到最後一個出局數！

賽後簡森對此接受訪問時，笑著表示：「這是件很奇怪的事，在對上勇士所有的系列中，我面對到他很多次了，但現在卻反過來，他在道奇，我在勇士，這很瘋狂很有趣。」

至於球迷的噓聲簡森則不以為意：「這都是生意，我很高興我能幫助我的球隊拿下勝利，對於轉隊我沒有難受的感覺，但我愛球迷，他們將永遠在我心中，我也享受對上道奇的感覺。」