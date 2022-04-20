快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／前隊友對決勇士大獲全勝 簡森關門慘遭球迷噓聲伺候

聯合新聞網 / 綜合報導
簡森關門成功。 美聯社
簡森關門成功。 美聯社

亞特蘭大勇士今日作客洛杉磯對決道奇隊，派出王牌左投弗里德（Max Fried）強碰道奇「少主」畢爾勒（Walker Buehler），季前互挖牆角的兩隊繼續上演2組「對決前隊友」戲碼，弗里曼(Freddie Freeman)此戰4支0，簡森（Kenley Jansen）則關門成功，以結果來看勇士隊大獲全勝！

勇士王牌佛里德回到家鄉洛杉磯，面對道奇隊，開局前5局無安打，直到第6局才破功，主投7局送出8次三振，僅被敲2次安打無失分，打擊方面隊友同時給予火力支援，技壓主投5局丟3分的道奇先發布勒，終場勇士就以3:1帶走勝利，弗里德也拿到本季第一勝。

勇士王牌弗里德解決前隊友弗里曼，兩人相視而笑，此戰也繳出7局0失分好投，技壓道奇少主布勒。 美聯社
勇士王牌弗里德解決前隊友弗里曼，兩人相視而笑，此戰也繳出7局0失分好投，技壓道奇少主布勒。 美聯社

而備受矚目的2組前隊友對決，勇士今日讓弗里曼4打席全繳了白卷還吞2K，其中第四局遭補位的弗里德在一壘刺殺後，兩人還相視而笑。領先的勇士在第九局換上道奇最熟悉的陌生人，前終結者簡森上場關門，獲得的卻是滿場球迷噓聲，不過他不受影響，穩穩地3上3下拿到本季第3次救援成功，巧合的是最後對弗里曼投出再見三振拿到最後一個出局數！

賽後簡森對此接受訪問時，笑著表示：「這是件很奇怪的事，在對上勇士所有的系列中，我面對到他很多次了，但現在卻反過來，他在道奇，我在勇士，這很瘋狂很有趣。」

至於球迷的噓聲簡森則不以為意：「這都是生意，我很高興我能幫助我的球隊拿下勝利，對於轉隊我沒有難受的感覺，但我愛球迷，他們將永遠在我心中，我也享受對上道奇的感覺。」

洛杉磯

相關新聞

MLB／紅雀投捕雙老搭檔307場 坐三望二還有機會搶第一

本賽季因準名人堂球星普荷斯（Albert Pujols）回歸，創造暖新話題的紅雀隊，本日又迎來了一項大聯盟紀錄！ 紅雀40歲的先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright）與39歲的捕手莫里

MLB／前隊友對決勇士大獲全勝 簡森關門慘遭球迷噓聲伺候

亞特蘭大勇士今日作客洛杉磯對決道奇隊，派出王牌左投弗里德（Max Fried）強碰道奇「少主」畢爾勒（Walker Buehler），季前互挖牆角的兩隊繼續上演2組「對決前隊友」戲碼，弗里曼(Fred

MLB／今日戰績表 勇士王牌弗里德技壓道奇少主布勒

MLB今日戰績表 白襪 vs. 守護者 (延賽) 洋基 4:2 老虎 紅雀 5:1 馬林魚 響尾蛇 1:6 國民 巨人 4:5(10局) 大都會 巨人 1:3 大都會 藍鳥 1:2 紅襪

MLB／前5局無安打！ 薛則大都會主場初登板7局飆10K

紐約大都會今日在主場迎戰舊金山巨人隊，派出塞揚強投薛則先發，這是他轉隊後首次在主場登板，就以7局丟1分外帶10K表現回饋球迷，前5局更是沒被打出任何一支安打，終場3:1贏球，薛則拿下開季3連勝，大都會

MLB／5年6450萬美元 洛磯綁住家鄉英雄弗里蘭

據ESPN的報導，洛磯隊左投手弗里蘭(Kyle Freeland)，與洛磯隊簽下5年6450萬美元延長合約，並含第6年球員選項。 弗里蘭(Kyle Freeland)出生在丹佛，並在2014年於

MLB／天使打線猛敲安 大谷翔平先發唯一繳白卷

天使隊今天以7：2擊敗太空人隊，打線敲出13支安打，唯有大谷翔平獨自寂寞，4打數全槓龜，只能明天在投手丘上把面子要回來，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。