MLB／今日戰績表 勇士王牌弗里德技壓道奇少主布勒
MLB今日戰績表
白襪 vs. 守護者 (延賽)
洋基 4:2 老虎
紅雀 5:1 馬林魚
響尾蛇 1:6 國民
巨人 4:5(10局) 大都會
巨人 1:3 大都會
藍鳥 1:2 紅襪
海盜 2:5 釀酒人
光芒 6:5 小熊
天使 7:2 太空人
雙城 3:4 皇家
費城人 5:6 洛磯
金鶯 1:2 運動家
紅人 2:6 教士
遊騎兵 2:6 水手
勇士 3:1 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:40 海盜 vs. 釀酒人
02:10 白襪 vs. 守護者
03:10 勇士 vs. 道奇
03:10 費城人 vs. 洛磯
04:10 紅人 vs. 教士
05:40 白襪 vs. 守護者(雙重戰)
06:07 金鶯 vs. 運動家
06:40 洋基 vs. 老虎
06:40 天使 vs. 太空人
06:40 紅雀 vs. 馬林魚
07:05 響尾蛇 vs. 國民
07:10 藍鳥 vs. 紅襪
07:10 巨人 vs. 大都會
07:40 光芒 vs. 小熊
08:10 雙城 vs. 皇家
09:40 遊騎兵 vs. 水手
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