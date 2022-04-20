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MLB／今日戰績表 勇士王牌弗里德技壓道奇少主布勒

聯合新聞網 / 整理
勇士王牌弗里德解決前隊友弗里曼，兩人相視而笑，此戰也繳出7局0失分好投，技壓道奇少主布勒。 美聯社
勇士王牌弗里德解決前隊友弗里曼，兩人相視而笑，此戰也繳出7局0失分好投，技壓道奇少主布勒。 美聯社

MLB今日戰績表

白襪 vs. 守護者 (延賽)

洋基 4:2 老虎

紅雀 5:1 馬林魚

響尾蛇 1:6 國民

巨人 4:5(10局) 大都會

巨人 1:3 大都會

藍鳥 1:2 紅襪

海盜 2:5 釀酒人

光芒 6:5 小熊

天使 7:2 太空人

雙城 3:4 皇家

費城人 5:6 洛磯

金鶯 1:2 運動家

紅人 2:6 教士

遊騎兵 2:6 水手

勇士 3:1 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:40 海盜 vs. 釀酒人

02:10 白襪 vs. 守護者

03:10 勇士 vs. 道奇

03:10 費城人 vs. 洛磯

04:10 紅人 vs. 教士

05:40 白襪 vs. 守護者(雙重戰)

06:07 金鶯 vs. 運動家

06:40 洋基 vs. 老虎

06:40 天使 vs. 太空人

06:40 紅雀 vs. 馬林魚

07:05 響尾蛇 vs. 國民

07:10 藍鳥 vs. 紅襪

07:10 巨人 vs. 大都會

07:40 光芒 vs. 小熊

08:10 雙城 vs. 皇家

09:40 遊騎兵 vs. 水手

球隊戰績表

太空人 體育

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