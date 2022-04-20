MLB／今日戰績表 勇士王牌弗里德技壓道奇少主布勒

本賽季因準名人堂球星普荷斯（Albert Pujols）回歸，創造暖新話題的紅雀隊，本日又迎來了一項大聯盟紀錄！ 紅雀40歲的先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright）與39歲的捕手莫里

2022-04-20 18:38