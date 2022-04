MLB／紅雀投捕雙老搭檔307場 坐三望二還有機會搶第一

本賽季因準名人堂球星普荷斯(Albert Pujols)回歸,創造暖新話題的紅雀隊,本日又迎來了一項大聯盟紀錄!

紅雀40歲的先發投手韋恩萊特(Adam Wainwright)與39歲的捕手莫里納(Yadier Molina),今天以307場先發搭檔超越白襪傳奇法伯(Red Faber)和沙爾克(Ray Schalk)躍居史上第三,僅次於勇士史潘(Warren Spahn)和克蘭道爾(Del Crandall)的316場,以及老虎羅里奇(Mickey Lolich)和弗里罕(Bill Freehan)的324場,很有機會在本季逐一超車樹立新障礙。

紅雀雙老寫紀錄,最老的普荷斯也用棒子相挺,此戰貢獻2支安打也跑回2分,本季他化身左投殺手,9個打數敲出6支安打,並以指定打擊之姿在生涯最後一季繼續貢獻能量,教頭也稱目前雙方都處在最舒服的位置。

至於主角韋恩萊特此戰5局僅失1分被敲5支安打,其中包含一發陽春砲,同時送出6次3振,以及2次保送,在隊友火力支援下拿到本季第2勝,但要求極高的他賽後表示:「速球方面我還需要加強,但是在今晚我需要的時候,我還是投出了一些不錯的效果。」

而此役馬林魚的先發投手(Jesús Luzardo)盧薩多,僅投4局被敲出7支安打,失5分苦吞本季首敗,終場紅雀就以5:1拿下勝利。

Yadier Molina and Adam Wainwright are now in sole possession of 3rd all-time in MLB history! pic.twitter.com/ZMRXojidd9