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MLB／紅雀投捕雙老搭檔307場 坐三望二還有機會搶第一

聯合新聞網 / 綜合報導
韋恩萊特與莫里納先發投捕搭檔307場躍居史上第三。 截圖自紅雀官方推特
韋恩萊特與莫里納先發投捕搭檔307場躍居史上第三。 截圖自紅雀官方推特

本賽季因準名人堂球星普荷斯（Albert Pujols）回歸，創造暖新話題的紅雀隊，本日又迎來了一項大聯盟紀錄！

紅雀40歲的先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright）與39歲的捕手莫里納（Yadier Molina），今天以307場先發搭檔超越白襪傳奇法伯（Red Faber）和沙爾克（Ray Schalk）躍居史上第三，僅次於勇士史潘（Warren Spahn）和克蘭道爾（Del Crandall）的316場，以及老虎羅里奇（Mickey Lolich）和弗里罕（Bill Freehan）的324場，很有機會在本季逐一超車樹立新障礙。

紅雀雙老寫紀錄，最老的普荷斯也用棒子相挺，此戰貢獻2支安打也跑回2分，本季他化身左投殺手，9個打數敲出6支安打，並以指定打擊之姿在生涯最後一季繼續貢獻能量，教頭也稱目前雙方都處在最舒服的位置。

至於主角韋恩萊特此戰5局僅失1分被敲5支安打，其中包含一發陽春砲，同時送出6次3振，以及2次保送，在隊友火力支援下拿到本季第2勝，但要求極高的他賽後表示：「速球方面我還需要加強，但是在今晚我需要的時候，我還是投出了一些不錯的效果。」

而此役馬林魚的先發投手（Jesús Luzardo）盧薩多，僅投4局被敲出7支安打，失5分苦吞本季首敗，終場紅雀就以5:1拿下勝利。

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