快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／前5局無安打！ 薛則大都會主場初登板7局飆10K

聯合新聞網 / 綜合報導
塞揚強投薛則（Max Scherzer）。 美聯社
塞揚強投薛則（Max Scherzer）。 美聯社

紐約大都會今日在主場迎戰舊金山巨人隊，派出塞揚強投薛則先發，這是他轉隊後首次在主場登板，就以7局丟1分外帶10K表現回饋球迷，前5局更是沒被打出任何一支安打，終場3:1贏球，薛則拿下開季3連勝，大都會雙重戰一日2勝巨人。

大都會首戰靠林多的再見安打贏球，第二戰則把球交給王牌薛則，他也沒讓球隊失望，前5局威風八面，只讓巨人靠一次保送站上壘包，亮起無安打警示燈，直到6局上2出局後才遭遇亂流，連續投出兩個保送，隨後再被打出本場首支安打，並失掉1分，至此無安打比賽與完封破滅，不過掉分後立即回穩，第七局再讓對手三上三下後下場休息。

總計薛則今日7局用了102球飆出10K，僅被打一支安打失1分，在大都會球迷面前繳出一張優異成績單，隊友也在第三局展現火力支援打出3安打1保送，攻下3分，大都會最終就以3:1氣走巨人隊，薛則成功拿下轉隊後的首勝，同時是開季3連勝。

37歲的薛則雖然開季因右腿緊繃錯過開幕戰先發，但回歸立刻用表現證明大都會季前的投資是對的，高效吃下7局減輕牛棚負擔，他賽後表示「因為是雙重戰，我知道我得盡可能控制用球數，投得越長越好」。

教頭舒瓦特則透露薛則此戰投球數上限是110球，但隨著前5局出現無安打比賽，兩人並未討論是否要改變用球數計畫，舒瓦特只淡淡地說：「薛則透過眼神告訴我了。」

舊金山 紐約

相關新聞

MLB／紅雀投捕雙老搭檔307場 坐三望二還有機會搶第一

本賽季因準名人堂球星普荷斯（Albert Pujols）回歸，創造暖新話題的紅雀隊，本日又迎來了一項大聯盟紀錄！ 紅雀40歲的先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright）與39歲的捕手莫里

MLB／前隊友對決勇士大獲全勝 簡森關門慘遭球迷噓聲伺候

亞特蘭大勇士今日作客洛杉磯對決道奇隊，派出王牌左投弗里德（Max Fried）強碰道奇「少主」畢爾勒（Walker Buehler），季前互挖牆角的兩隊繼續上演2組「對決前隊友」戲碼，弗里曼(Fred

MLB／今日戰績表 勇士王牌弗里德技壓道奇少主布勒

MLB今日戰績表 白襪 vs. 守護者 (延賽) 洋基 4:2 老虎 紅雀 5:1 馬林魚 響尾蛇 1:6 國民 巨人 4:5(10局) 大都會 巨人 1:3 大都會 藍鳥 1:2 紅襪

MLB／前5局無安打！ 薛則大都會主場初登板7局飆10K

紐約大都會今日在主場迎戰舊金山巨人隊，派出塞揚強投薛則先發，這是他轉隊後首次在主場登板，就以7局丟1分外帶10K表現回饋球迷，前5局更是沒被打出任何一支安打，終場3:1贏球，薛則拿下開季3連勝，大都會

MLB／5年6450萬美元 洛磯綁住家鄉英雄弗里蘭

據ESPN的報導，洛磯隊左投手弗里蘭(Kyle Freeland)，與洛磯隊簽下5年6450萬美元延長合約，並含第6年球員選項。 弗里蘭(Kyle Freeland)出生在丹佛，並在2014年於

MLB／天使打線猛敲安 大谷翔平先發唯一繳白卷

天使隊今天以7：2擊敗太空人隊，打線敲出13支安打，唯有大谷翔平獨自寂寞，4打數全槓龜，只能明天在投手丘上把面子要回來，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。