MLB／前5局無安打！ 薛則大都會主場初登板7局飆10K

紐約大都會今日在主場迎戰舊金山巨人隊,派出塞揚強投薛則先發,這是他轉隊後首次在主場登板,就以7局丟1分外帶10K表現回饋球迷,前5局更是沒被打出任何一支安打,終場3:1贏球,薛則拿下開季3連勝,大都會雙重戰一日2勝巨人。

大都會首戰靠林多的再見安打贏球,第二戰則把球交給王牌薛則,他也沒讓球隊失望,前5局威風八面,只讓巨人靠一次保送站上壘包,亮起無安打警示燈,直到6局上2出局後才遭遇亂流,連續投出兩個保送,隨後再被打出本場首支安打,並失掉1分,至此無安打比賽與完封破滅,不過掉分後立即回穩,第七局再讓對手三上三下後下場休息。

總計薛則今日7局用了102球飆出10K,僅被打一支安打失1分,在大都會球迷面前繳出一張優異成績單,隊友也在第三局展現火力支援打出3安打1保送,攻下3分,大都會最終就以3:1氣走巨人隊,薛則成功拿下轉隊後的首勝,同時是開季3連勝。

37歲的薛則雖然開季因右腿緊繃錯過開幕戰先發,但回歸立刻用表現證明大都會季前的投資是對的,高效吃下7局減輕牛棚負擔,他賽後表示「因為是雙重戰,我知道我得盡可能控制用球數,投得越長越好」。

教頭舒瓦特則透露薛則此戰投球數上限是110球,但隨著前5局出現無安打比賽,兩人並未討論是否要改變用球數計畫,舒瓦特只淡淡地說:「薛則透過眼神告訴我了。」

TEN strikeout night for Max Scherzer in New York 🔥



