MLB／前5局無安打！ 薛則大都會主場初登板7局飆10K

紐約大都會今日在主場迎戰舊金山巨人隊，派出塞揚強投薛則先發，這是他轉隊後首次在主場登板，就以7局丟1分外帶10K表現回饋球迷，前5局更是沒被打出任何一支安打，終場3:1贏球，薛則拿下開季3連勝，大都會雙重戰一日2勝巨人。

大都會首戰靠林多的再見安打贏球，第二戰則把球交給王牌薛則，他也沒讓球隊失望，前5局威風八面，只讓巨人靠一次保送站上壘包，亮起無安打警示燈，直到6局上2出局後才遭遇亂流，連續投出兩個保送，隨後再被打出本場首支安打，並失掉1分，至此無安打比賽與完封破滅，不過掉分後立即回穩，第七局再讓對手三上三下後下場休息。

總計薛則今日7局用了102球飆出10K，僅被打一支安打失1分，在大都會球迷面前繳出一張優異成績單，隊友也在第三局展現火力支援打出3安打1保送，攻下3分，大都會最終就以3:1氣走巨人隊，薛則成功拿下轉隊後的首勝，同時是開季3連勝。

37歲的薛則雖然開季因右腿緊繃錯過開幕戰先發，但回歸立刻用表現證明大都會季前的投資是對的，高效吃下7局減輕牛棚負擔，他賽後表示「因為是雙重戰，我知道我得盡可能控制用球數，投得越長越好」。

教頭舒瓦特則透露薛則此戰投球數上限是110球，但隨著前5局出現無安打比賽，兩人並未討論是否要改變用球數計畫，舒瓦特只淡淡地說：「薛則透過眼神告訴我了。」