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MLB／5年6450萬美元 洛磯綁住家鄉英雄弗里蘭

聯合新聞網 / 綜合報導
弗里蘭與洛磯隊簽下5年6450萬延長合約。 路透社
弗里蘭與洛磯隊簽下5年6450萬延長合約。 路透社

據ESPN的報導，洛磯隊左投手弗里蘭(Kyle Freeland)，與洛磯隊簽下5年6450萬美元延長合約，並含第6年球員選項。

弗里蘭(Kyle Freeland)出生在丹佛，並在2014年於第一輪第8順位，被家鄉洛磯隊選中，當時成為了當地的英雄，於2017年首度升上大聯盟成為洛磯隊的主力輪替，在2018年投出了令人驚訝的表現，202局的投球中繳出了ERA 2.85的好成績，並在國聯賽揚投手場的票選中得到第四高票，一度有望成為洛磯隊的王牌投手。

不料在2019年一度迷航被下放至小聯盟，整季只有3勝11敗，防禦率高6.73。2020縮水賽季稍稍回穩，去年則因為肩傷錯過了前兩個月的比賽，不過傷後復出後又投出期待，全季18次先發，主投120多局中，繳出了ERA 3.24不俗的表現，讓球隊願意砸錢留人。

洛磯隊總管表示：「弗里蘭的表現很好，他在這裡過得也很快樂很自在。」當天同時也是弗里蘭登板先發對上費城人的比賽，繳出5局6安失2分的成績，本季3次先發吞下1敗，防禦率7.71，但有漸入佳境的味道。

值得一提的是弗里蘭是洛磯近年來以5年約綁住的第三位先發投手，前兩人分別是2019年簽下5年4300萬美元（約新台幣12億）的馬奎茲（German Marquez），以及去年以5年5050萬美元留住山薩泰拉（Antonio Senzatela）。

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