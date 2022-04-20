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MLB／洋基王牌怎麼了？1.2局5保送創生涯最短先發

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天僅投1.2局退場，寫下個人最短先發局數。 美聯社
洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天僅投1.2局退場，寫下個人最短先發局數。 美聯社

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天僅投1.2局退場，雖然僅失2分，不過多達5次保送控球明顯失準，讓教練團決定提前換人，也讓柯爾締造個人生涯最短先發局數，好在洋基隊最終仍以4：2贏球。

柯爾在1局下的表現也很正常，只有1次保送，另外送出3K，2局下卻突然失控，1出局一壘有人時，連投出3次四壞保送，再被敲出高飛犧牲打，丟掉2分後又投出保送，結果投不完2局就得退場。

柯爾生涯從未投低於2局，今天1.2局就投了多達68球，而其中只有37顆好球，單場5次保送追平生涯最多，過去僅有一次，發生在2018年6月17日對光芒隊，當時他雖投出5次保送，但投滿7局，而且好球率有64%，今天僅54%。

柯爾今年開季不太理想，至今3場先發僅1場投滿5局，前兩場合計9.2局失6分，加上今天的表現，防禦率來到6.35。

洋基隊前2局就先打下3分，至少柯爾不用吞敗，9局上又追加1分，加上柯爾退場後，後續5任投手都未失分，史密特（Clarke Schmidt）3.1局拿下勝投。

柯爾 洋基 光芒

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