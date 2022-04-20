MLB／獲隊友盛讚已適應聯盟 鈴木誠也自爆「打球不看數據」

領著歷年日本野手的最大筆合約，芝加哥小熊外野手鈴木誠也在美國大聯盟剛起步，打出頂級水準，獲選國聯單週最佳球員。令美國媒體驚訝的是，他不看數據打球。

大谷翔平之後，再有日本球員轟動美國棒壇。27歲的鈴木誠也今年在大聯盟的短短10場出賽，沒有適應問題，把過去在日本職棒效力廣島鯉魚隊的明星身手，無縫接軌複製到大聯盟。

鈴木誠也在去年季後，透過入札制度，以5年8500萬美元（約新台幣25億元）的合約加盟芝加哥小熊，創下歷年來日本野手赴美發展的最鉅額合約。

球季開打之前，美國球界對鈴木誠也的實力抱持保留態度。除美國與日本球風差異上需要適應，加上勞資談判導致大聯盟春訓縮短，熱身賽只打7場，這些因素都不利初來乍到的鈴木。

鈴木誠也在大聯盟的前10場比賽，每場比賽都上壘，28打數敲出12支安打，包括4支全壘打，打擊率0.429、上壘率0.564、長打率0.929，獲選國家聯盟單週最佳球員。

小熊隊大手筆投資日本野手，球季一開始似乎已經看到回報。總教練羅斯（David Ross）面對媒體時，問題幾乎都圍繞著鈴木誠也這個焦點人物。

羅斯說，球隊對於鈴木誠也期待很高，「當你看他打球，你看所有這些數字，我們無論從數據分析的角度或是從球探的觀點，都很信任他的實力。我們對他的期待很高，這也是我們要他的原因」。

打擊教練布朗（Greg Brown）提出他的觀察：「我認為他是一個很有天分的運動員，只要稍微看一下他過去的表現，他有很好的打擊策略、揮擊技巧，這些能力無論放在小聯盟或是大聯盟看，都是真材實料。」

隊友觀察，鈴木誠也打擊幾乎沒有死角，投手遇到他一定非常頭痛。

外野手哈普（Ian Happ）說：「他已經適應了。他展現出來做為打者的原本實力。他很有運動天分，他相信自己的眼睛。你只要看看他打擊時，那些比較偏差一點或是多跑了一點的球路，他很擅長選掉這些球，然後鎖定那些投向正中心的球去攻擊。」

投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）說：「面對這樣的打者，實在頭痛。每一個打席都很難纏。你不知道該把球往哪裡投，不管在好球帶的哪個位置他都可以打。他全包了。對戰這樣的打者，很難預先有什麼策略。我很高興他在我們這隊。」

最令美國媒體驚訝的是，鈴木誠也上場打擊時，竟然不看對手的數據資料。美國職棒各隊設有情報蒐集部門，每天提供數據資料給球員，在上場之前預先掌握對手底細，包括投手有什麼武器、配球模式如何。

鈴木誠也透過翻譯向美國媒體說：「球隊提供很多很棒的數據資料，但是當你踏進打擊區的時候，感覺不太一樣，當下的感覺是最重要的」。他說，打擊的時候，靠的是自己腦子裡的資料庫。

鈴木誠也靠著自己對投手的觀察，發揮突出的運動能力，相信自己的直覺，展現新世代日本打者的價值。

總教練羅斯支持他維持原狀，不必改變。羅斯說：「如果你沒有使用這些東西，就已經取得成功，那麼你應該保持下去，做你之前做的。我很高興，他能夠做自己，在打出好成績的時候感覺很自在。」