MLB／認為狄葛隆優於薛則 退休塞揚名投：他是史上最強

2015年國聯塞揚獎得主、2016年小熊奪冠功臣艾里耶塔(),今天除了在播客節目上宣布退休,還稱大都會王牌狄葛隆(Jacob deGrom)是史上最強投手。

36歲的艾里耶塔曾經率領小熊闖進世界大賽,擊敗當時的印地安人,奪下睽違108年的世界大賽冠軍,如今他正式向外界宣布,將替12年的大聯盟生涯畫上句點。同時他還聊到現今大聯盟的狀況,當被問到誰是聯盟最強投手,他毫不猶豫的回答是狄葛隆,「我認為他是史上最強的投手。」

艾里耶塔提到大都會陣中兩名巨頭狄葛隆和薛則(Max Scherzer)都非常厲害,但他認為狄葛隆又更勝一籌,「狄葛隆對比賽的宰制力,真的會震撼每一個人,我認為他實在是無可比擬,我希望他能在未來15年都保持健康,因為如果他能做得到,我想他會是史上最強的投手。」

