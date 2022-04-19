MLB／認為狄葛隆優於薛則 退休塞揚名投：他是史上最強

2015年國聯塞揚獎得主、2016年小熊奪冠功臣艾里耶塔（），今天除了在播客節目上宣布退休，還稱大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）是史上最強投手。

36歲的艾里耶塔曾經率領小熊闖進世界大賽，擊敗當時的印地安人，奪下睽違108年的世界大賽冠軍，如今他正式向外界宣布，將替12年的大聯盟生涯畫上句點。同時他還聊到現今大聯盟的狀況，當被問到誰是聯盟最強投手，他毫不猶豫的回答是狄葛隆，「我認為他是史上最強的投手。」

艾里耶塔提到大都會陣中兩名巨頭狄葛隆和薛則（Max Scherzer）都非常厲害，但他認為狄葛隆又更勝一籌，「狄葛隆對比賽的宰制力，真的會震撼每一個人，我認為他實在是無可比擬，我希望他能在未來15年都保持健康，因為如果他能做得到，我想他會是史上最強的投手。」