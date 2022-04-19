MLB／首打席就不留情面 弗里曼本季首轟獻給前東家

道奇今天在主場迎戰勇士，弗里曼（Freddie Freeman）面對老東家毫不留情，首打席一棒就把球扛到左外野大牆外，本季首轟瞬間出爐，終場道奇也以7比4拿下與勇士三連戰的首勝，更是拉出近期一波7連勝。

弗里曼今天在首局咬中勇士右投伊諾亞（Huascar Ynoa）97.1英哩的速球，敲出穿上道奇制服後的首發全壘打，全場頓時歡聲雷動，弗里曼賽後也提到滿場球迷熱情的加油聲，「每次我上場打擊他們就會呼喊我的名字，彷彿是叫我一定要做出一些特別的事來回饋他們。」

道奇今天在首局靠著弗里曼的陽春砲先馳得點，第五局又灌進5分，因此儘管陣中王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）在第6局遭遇亂流，投5局掉4分，不過仍順利收下勝投，也助球隊拿下7連勝，目前和巨人並列國聯龍頭。

賽後弗里曼表示知道媒體會拿他打前東家全壘打一事大做文章，不過他認為今天的焦點應該是他和前隊友團聚，「穿著新球衣真的很不習慣，不過我很高興見到我的朋友，賽前真的和他們團聚很久，很想念和他們聊天。」