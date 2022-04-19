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MLB／連續安打場數推進到8場 太空人敬遠大谷翔平
天使今天展開和太空人三連戰的首戰，大谷翔平以指定打擊身分擔任開路先鋒，此役除了敲出安打將連續安打場次推進至8場，更獲得本季首度敬遠，然而天使終場以3：8輸球，中止近期3連勝。
大谷翔平首打席吞下三振，不過3局上就敲出右外野方向安打，也將連續8場比賽敲安的紀錄延續下去，5局下打到左外野的飛球出局，7局上天使2分落後，大谷翔平在2出局得點圈有人時打擊，不過卻被對方故意四壞球保送上壘，讓大谷喪失當英雄的機會，下一棒沃德（Taylor Ward）未能擊出適時一擊替球隊建功，天使滿壘有人卻無法縮小分差。
太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）今天傷癒歸隊，就繳出單場雙響砲、3安打、4打點猛打賞的表現，讓天使無緣拿下近期4連勝。而大谷翔平此戰3打數1安打，1次三振1次保送，打擊率0.234。
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