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MLB／曾助小熊終結108年山羊魔咒 塞揚名投宣布退休

聯合新聞網 / 綜合報導
2015年國聯塞揚獎得主、2016年小熊奪冠功臣艾里耶塔宣布退休。 歐新社資料照片
2015年國聯塞揚獎得主、2016年小熊奪冠功臣艾里耶塔宣布退休。 歐新社資料照片

2015年國聯塞揚獎得主、2016年小熊奪冠功臣艾里耶塔（Jake Arrieta），決定在完成生涯第12個球季後宣布退休。

艾里耶塔曾在2015年靠著22勝6敗、1.77防禦率的佳績，拿下生涯唯一一座塞揚獎，隔年則是以18勝8敗、3.10防禦率首度獲選進入明星賽，在同年又率領小熊闖進世界大賽，擊敗當時的印地安人，奪下睽違108年的世界大賽冠軍。此外，他也曾在2015、2016這兩年分別投出一場無安打比賽。

2018年艾里耶塔轉戰費城人，單季拿下10勝11敗維持連5年雙位數勝投紀錄，不過由於受傷勢影響，此後一路走下坡，去年在小熊和教士兩隊，整年5勝14敗、防禦率飆升7.39。

艾里耶塔在今天正式宣布退役，他透過《Barstool Sports》播客節目表示，「我還沒簽下任何文件，不過我不打了，是時候讓我離開這個圈子了，球衣總有一天會給到下一位球員穿，終於輪到我了。」

艾里耶塔再補充，「芝加哥是我的城市，它永遠都會是我的家。」這名36歲的塞揚投手最後在大聯盟留下了285場出賽、279場先發、115勝93敗、3.98防禦率的成績單。

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