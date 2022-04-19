MLB／鈴木誠也第二週就奪MVP 與大谷並列日本球員最速

鈴木誠也轉戰美職第一年就展現無縫接軌的打擊火力，上週出賽6場17打數敲7安、含3轟、2支二壘安打、5分打點，打擊率4成12，開季第二週就拿下國聯單周最佳球員，與2018年的大谷翔平並列日本球員最速。

原效力廣島鯉魚的鈴木城也，頂著「日職最強打者」封號挑戰大聯盟，本季以5年8500萬美元（約新台幣24億）大約加盟小熊，一開季就砲火連連提供球隊強大火力，包括一場單場雙響砲帶領小熊獲勝，目前鈴木誠也還保持開季連9場上壘、8場擊出安打，今天獲選國聯單周MVP，美聯則是守護者拉米瑞茲（Jose Ramirez）。

鈴木城也開季第二週就拿下單週MVP，與2018年的大谷翔平並列日本選手最速。此外日職打者轉戰美職新人年的開季連續安打紀錄，鈴木誠也連續8場安打，已經超越「酷斯拉」松井秀喜2003年在洋基的紀錄，接下來將挑戰超越2007年魔鬼魚（現光芒）岩村明憲連9場敲安的紀錄，成為史上第一。

被問到如何透過對戰投手數據找樂趣，鈴木誠也表示「沒有在看那個，喜歡用自己的方式去適應投手。」小熊主帥羅斯（David Ross）對鈴木誠也開季火燙的表現也讚譽有加，「他很讓人佩服，防守出色表現也很穩定，是一名勤奮的選手也是很好的隊友。」