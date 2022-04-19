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MLB／真的先摸到壘包！紅襪神觸壘 教頭比喻像駭客任務

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
紅襪隊三壘手狄佛斯（Rafael Devers）今天上演不可思議的觸壘技巧。 美聯社
紅襪隊三壘手狄佛斯（Rafael Devers）今天上演不可思議的觸壘技巧。 美聯社

紅襪隊三壘手狄佛斯（Rafael Devers）今天上演不可思議的觸壘技巧，2次嘗試摸壘包失敗後，終在第3次成功，大聯盟官網寫著：「先看這支影片5次，再告訴我們他到底怎麼安全上壘的。」

紅襪今天以3：8輸給雙城隊，狄佛斯先敲安打上壘，波賈茲（Xander Bogaerts）打向左外野落地，雙城迅速回傳，在狄佛斯才剛要滑壘時，三壘手烏謝拉（Gio Urshela）早已接到球，眼看必死無疑，狄佛斯展現泥鰍般的閃身技巧。

狄佛斯在滑下去後，左手、右手先後嘗試摸壘都未成功，已倒在地上翻了一圈，先是以左手想補觸壘包，依然摸不到，直到再次翻身後才以右手成功觸到壘包，過程中烏謝拉都無法完成觸殺。

「太神了！老實說，我真的不知道他是怎麼安全上壘的。」紅襪教頭柯拉（Alec Cora）也對子弟兵的神遁術嘖嘖稱奇，「我很想再看一次，很像在看電影『駭客任務』，我不知道他到底是怎麼移動的。」

三壘審站在海景第一排欣賞這記神奇play的誕生，雙城第一時間提出挑戰，經重播後證明烏謝拉確實沒在狄佛斯觸壘前摸到他，但狄佛斯在下一打席死在本壘、三壘夾殺上，紅襪最終在這局無功而返。

紅襪 雙城 大聯盟

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