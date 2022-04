MLB／真的先摸到壘包！紅襪神觸壘 教頭比喻像駭客任務

紅襪隊三壘手狄佛斯(Rafael Devers)今天上演不可思議的觸壘技巧,2次嘗試摸壘包失敗後,終在第3次成功,大聯盟官網寫著:「先看這支影片5次,再告訴我們他到底怎麼安全上壘的。」

紅襪今天以3:8輸給雙城隊,狄佛斯先敲安打上壘,波賈茲(Xander Bogaerts)打向左外野落地,雙城迅速回傳,在狄佛斯才剛要滑壘時,三壘手烏謝拉(Gio Urshela)早已接到球,眼看必死無疑,狄佛斯展現泥鰍般的閃身技巧。

Rafael Devers with an entry for Slide of the Year pic.twitter.com/yzKDmDNEN0