MLB／176場後首次擔任第二棒 哈波對吉拉迪調整棒次沒意見

費城人開季狀況不佳，近8場吞下6敗，教頭吉拉迪（Joe Girardi）決定大膽調整棒次，今天在對上馬林魚的比賽將陣中王牌哈波（Bryce Harper）從第3棒往前拉到第2棒，然而此役沒有收到效果，最終仍以11比3吞敗。

哈波去年的126場比賽以及今年開季的9場都以第三棒之姿登場，不過因為費城人目前戰績不佳，教頭吉拉迪決定改變棒次，雖然哈波在時隔176場後首次擔任第二棒，他的表現仍相當優異，此役5次打席敲出3支安打，包含一支二壘安打和一發全壘打，只可惜費城人投手崩盤，最終以8分差落敗。

被問到調動棒次一事，哈波認為沒什麼好大驚小怪的，「若教練認為這麼做能幫助球隊，我完全同意這樣的作法，不管我的名字出現在第幾棒，我都會全力以赴，這就是我的想法。」

而吉拉迪也表示調整棒次並不代表哈波扮演的角色會有改變，「我沒有希望他做出任何改變，我要他繼續做好他自己，聯盟中有許多頂尖好手也是打第二棒的，事實上第二棒在一個賽季中，平均多出18個打席，哈波擔任這個位置顯然對我們和對他都有利。」