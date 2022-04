MLB／大谷翔平打破自己紀錄 成史上揮出最快球速左打者

大谷翔平開季陷入低潮,近日漸漸找回MVP身手,據統計顯示他在上星期日對上太空人的比賽中,敲出一支高達119.1英里的二壘安打,該球成為史上任一位左打者擊出的最快球速。

大谷翔平前天敲出單場雙響炮,昨日全壘打再度開張,並連續7場比賽有安打演出,不過在此之前他卻陷入「卡彈」危機,比賽中頻頻遭三振,不過在上週對上太空人的比賽,他終於展現出自己重砲手的火力,敲出一支時速高達119.1英里的二壘安打,再寫新紀錄,成為歷史上擊出最快球速的左打者。

大谷翔平打破紀錄的對象正是他自己,他在去年4月對上皇家的比賽中敲出119英里的二壘安打,現在他以0.1英里之差替自己再創佳績。

Shohei Ohtani's double was the hardest-hit ball of Ohtani's career at 119.1 mph. It surpassed a 119 mph double he hit against the Royals last year.