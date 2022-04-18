MLB／大谷翔平打破自己紀錄 成史上揮出最快球速左打者

大谷翔平開季陷入低潮，近日漸漸找回MVP身手，據統計顯示他在上星期日對上太空人的比賽中，敲出一支高達119.1英里的二壘安打，該球成為史上任一位左打者擊出的最快球速。

大谷翔平前天敲出單場雙響炮，昨日全壘打再度開張，並連續7場比賽有安打演出，不過在此之前他卻陷入「卡彈」危機，比賽中頻頻遭三振，不過在上週對上太空人的比賽，他終於展現出自己重砲手的火力，敲出一支時速高達119.1英里的二壘安打，再寫新紀錄，成為歷史上擊出最快球速的左打者。

大谷翔平打破紀錄的對象正是他自己，他在去年4月對上皇家的比賽中敲出119英里的二壘安打，現在他以0.1英里之差替自己再創佳績。

Shohei Ohtani continues to leave his mark.



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