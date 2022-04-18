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MLB／釀酒人守護神關門守成 收生涯第100次救援成功

聯合新聞網 / 綜合報導
釀酒人守護神哈德今收下個人生涯第100次救援成功。 美聯社
釀酒人守護神哈德今收下個人生涯第100次救援成功。 美聯社

釀酒人守護神海德（Josh Hader）今在球隊以一分之差領先時登板，飆出2K、未被敲出任何安打，順利關門也收下個人生涯第100次救援成功，助球隊最終以6比5擊敗紅雀。

釀酒人此役雖先以3：0取得領先，但隨後被今年回歸紅雀的「生化人」普荷斯（Albert Pujols）敲出3分砲，同時也是他生涯第681發全壘打，所幸釀酒人泰勒（Tyrone Taylor）在滿壘時敲出二壘安打，將分差拉開到三分，第九局終結者海德登板，送出兩個三振順利替球隊守下勝利，同時也拿到本季第4次救援成功以及生涯第100個救援點。

海德2018年季中才接下球隊終結者位置，隔年就收穫個人生涯新高單季37次救援成功，去年賽季也拿下34個救援點、防禦率1.23、 被打擊率.127，整季只有一場救援失敗，季末榮獲年度最佳後援投手，近4年內更是3度勇奪霍夫曼（Trevor Hoffman）獎。

釀酒人隊史達成百次救援成功的投手僅兩位，分別是阿克斯佛德（John Axford）106次以及普萊薩（Dan Plesac）133次，海德此役也順利成為第三位，今年更是有望改寫隊史紀錄，成為釀酒人新救援王。

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