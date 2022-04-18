MLB／大谷翔平連7場敲安揮別開季低潮 天使振翅3連勝

「二刀流」大谷翔平今擔任開路先鋒，單場5打數敲1安，帶有1分打點，連續7場比賽有安打演出，幫助天使以8：3擊敗遊騎兵，笑納三連勝。

大谷翔平近日才走出開季低潮，前天敲出單場雙響砲，昨日全壘打再度開張，今天擔綱指定打擊排在第1棒，首打席就敲安打，靠著隊友推進上三壘，藉著對手捕逸替天使攻下首分，隨後三次打席雖都出局，第五次打擊在滿壘情況下，敲出二壘方向滾地球，送回三壘上的隊友並賺進1分打點。

遊騎兵前3局雖攻下3分，但自第4局開始卻一分未得，整場還發生3次失誤，最終不敵天使，也吞下和天使四連戰的第三敗。

漸入佳境的大谷翔平將連續安打的場數推進至7場，近3戰猛打7打點，賽後打擊率也上升至2成27。