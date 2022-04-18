MLB／賞金鶯16K竟然輸球 洋基教頭坦言「令人沮喪」

洋基隊古巴左投柯特斯（Nestor Cortes），今天對金鶯隊之戰上演三振秀，先發5局狂飆12次三振，4名投手聯手送出16K，但金鶯在主場苦撐到8局下，一口氣攻下5分，終場5：0獲勝，3連戰占上風。

金鶯被評為美聯東區戰力最差的球隊，開季對光芒隊吞下3連敗，接著對釀酒人隊1勝2敗，但對洋基3連戰搶下兩勝，本季首次打贏系列賽。

柯特斯2018年效力金鶯，今天面對老東家先發5局，只被揮出3支安打，單場12次奪三振寫下生涯新高，尤其第4局只用9球就演出3K，還是無緣奪下本季首勝，最後洋基還輸球，總教練布恩（Aaron Boone）說：「這真是艱難的一天，實在令人沮喪。」

洋基打線未支援投手群，全場只有4支安打，也吞下10次三振，布恩認為這是輸球最大原因。

金鶯先發投手席默曼（Bruce Zimmermann）先發5局，被揮出4支安打，投出6次三振，牛棚3名投手在最後4局完全未被安打，打線在8局下一口氣打了9人次，以4支安打、兩次保送攻下5分，洋基大勢已去。