快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／賞金鶯16K竟然輸球 洋基教頭坦言「令人沮喪」

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
洋基隊左投柯特斯對老東家金鶯先發5局飆出生涯新高12K，打線卻不捧場。 美聯社
洋基隊左投柯特斯對老東家金鶯先發5局飆出生涯新高12K，打線卻不捧場。 美聯社

洋基隊古巴左投柯特斯（Nestor Cortes），今天對金鶯隊之戰上演三振秀，先發5局狂飆12次三振，4名投手聯手送出16K，但金鶯在主場苦撐到8局下，一口氣攻下5分，終場5：0獲勝，3連戰占上風。

金鶯被評為美聯東區戰力最差的球隊，開季對光芒隊吞下3連敗，接著對釀酒人隊1勝2敗，但對洋基3連戰搶下兩勝，本季首次打贏系列賽。

柯特斯2018年效力金鶯，今天面對老東家先發5局，只被揮出3支安打，單場12次奪三振寫下生涯新高，尤其第4局只用9球就演出3K，還是無緣奪下本季首勝，最後洋基還輸球，總教練布恩（Aaron Boone）說：「這真是艱難的一天，實在令人沮喪。」

洋基打線未支援投手群，全場只有4支安打，也吞下10次三振，布恩認為這是輸球最大原因。

金鶯先發投手席默曼（Bruce Zimmermann）先發5局，被揮出4支安打，投出6次三振，牛棚3名投手在最後4局完全未被安打，打線在8局下一口氣打了9人次，以4支安打、兩次保送攻下5分，洋基大勢已去。

金鶯先發投手席默曼與隊上3位後援投手共同壓制洋基打線。 路透
金鶯先發投手席默曼與隊上3位後援投手共同壓制洋基打線。 路透

洋基 金鶯

延伸閱讀

MLB／賈吉轉投大都會？美媒說No：大都會不願與洋基為敵

MLB／查普曼再見保送送禮 教頭布恩比賽結束才被趕出場

MLB／不吵不相識 唐納森：柯爾現在是我兄弟

MLB／洋基也要練4外野布陣 托瑞斯守1人次意猶未盡

相關新聞

MLB／大谷翔平打破自己紀錄 成史上揮出最快球速左打者

大谷翔平開季陷入低潮，近日漸漸找回MVP身手，據統計顯示他在上星期日對上太空人的比賽中，敲出一支高達119.1英里的二壘安打，該球成為史上任一位左打者擊出的最快球速。 大谷翔平前天敲出單場雙響炮

MLB／大谷翔平連7場敲安揮別開季低潮 天使振翅3連勝

「二刀流」大谷翔平今擔任開路先鋒，單場5打數敲1安，帶有1分打點，連續7場比賽有安打演出，幫助天使以8：3擊敗遊騎兵，笑納三連勝。 大谷翔平近日才走出開季低潮，前天敲出單場雙響砲，昨日全壘打再度

MLB／176場後首次擔任第二棒 哈波對吉拉迪調整棒次沒意見

費城人開季狀況不佳，近8場吞下6敗，教頭吉拉迪（Joe Girardi）決定大膽調整棒次，今天在對上馬林魚的比賽將陣中王牌哈波（Bryce Harper）從第3棒往前拉到第2棒，然而此役沒有收到效果，

MLB／釀酒人守護神關門守成 收生涯第100次救援成功

釀酒人守護神海德（Josh Hader）今在球隊以一分之差領先時登板，飆出2K、未被敲出任何安打，順利關門也收下個人生涯第100次救援成功，助球隊最終以6比5擊敗紅雀。 釀酒人此役雖先以3：0取

MiLB／鄭宗哲首轟出爐 林暉盛中繼3局失1分無關勝敗

旅美海盜隊小聯盟1A野手鄭宗哲本季首轟出爐，今天4局敲出超前比數3分砲，單場3安貢獻4分打點、手感火燙；道奇隊小聯盟1A...

MLB／亞洲球員最高身價 柳賢振左手不適成為傷兵

藍鳥隊南韓左投柳賢振昨天對運動家隊之戰被打爆，還出現左前臂痠痛的現象，經過MRI檢查後，今天被放進傷兵名單，何時復出仍待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。