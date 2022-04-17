MLB／賈吉轉投大都會？美媒說No：大都會不願與洋基為敵

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）拒絕球團的報價，轉隊說法滿天飛，先前有外媒爆料，賈吉可能轉投搭乘地鐵就能到的大都會，對此大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）認為，這樣的可能性很低。

海曼在《紐約郵報》撰文解釋，大都會隊老闆科恩（Steve Cohen）雖然財力雄厚，但若砸錢簽下賈吉肯定會超過豪華稅門檻，屆時幾乎等於要花兩倍的錢才能得到賈吉，有錢也不是這樣花的；而且科恩認為，洋基的7年2.14億美元（約新台幣62億元）報價很合理，所以應該不會開出比洋基更優渥的合約。

此外，海曼透露，大都會隊總管艾普勒（Billy Eppler）過去曾擔任洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）的助手，也受過提拔；洋基隊老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）也支持過科恩買下大都會，因此他不願公然與洋基為敵，當然也就不想搶走洋基的大明星。