快訊

成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

MLB／賈吉轉投大都會？美媒說No：大都會不願與洋基為敵

聯合新聞網 / 綜合報導
外界先前盛傳賈吉可能會加入大都會，不過當地媒體認為可能性不高。 法新社
外界先前盛傳賈吉可能會加入大都會，不過當地媒體認為可能性不高。 法新社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）拒絕球團的報價，轉隊說法滿天飛，先前有外媒爆料，賈吉可能轉投搭乘地鐵就能到的大都會，對此大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）認為，這樣的可能性很低。

海曼在《紐約郵報》撰文解釋，大都會隊老闆科恩（Steve Cohen）雖然財力雄厚，但若砸錢簽下賈吉肯定會超過豪華稅門檻，屆時幾乎等於要花兩倍的錢才能得到賈吉，有錢也不是這樣花的；而且科恩認為，洋基的7年2.14億美元（約新台幣62億元）報價很合理，所以應該不會開出比洋基更優渥的合約。

此外，海曼透露，大都會隊總管艾普勒（Billy Eppler）過去曾擔任洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）的助手，也受過提拔；洋基隊老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）也支持過科恩買下大都會，因此他不願公然與洋基為敵，當然也就不想搶走洋基的大明星。

紐約 洋基 大都會 賈吉

相關新聞

MLB／賈吉轉投大都會？美媒說No：大都會不願與洋基為敵

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）拒絕球團的報價，轉隊說法滿天飛，先前有外媒爆料，賈吉可能轉投搭乘地鐵就能到的大都會，對此大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）認為，這樣的可能性很低。

MLB／39歲強投韋蘭德復出首勝 生涯第227勝投滿3千局

太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander﻿）再展強投氣勢，今天對水手隊先發8局無失分，幫助球隊4：0獲...

MLB／「壘間破壞王」最新力作 摔倒後大難不死上二壘

光芒隊「壘間破壞王」阿羅薩雷納（Randy Arozarena）繼2020年世界大賽後又一最新力作，今天（17日）他在作客白襪的比賽中於一二壘夾殺時再度靠著「摔倒式跑壘」成功躲掉守備方的觸殺。

MLB／索托生涯第101轟太神奇 竟然穿越球場掉進河裡

國民隊作客匹茲堡對決海盜隊，今天在4連戰第3戰雖以4：6輸球，23歲重砲索托（Juan Soto）生涯第101轟卻成為話...

MLB／今日戰績表 大谷翔平第三轟出爐天使打敗遊騎兵

MLB今日戰績表 響尾蛇 3:2 大都會 光芒 2:3 白襪 運動家 7:5 藍鳥 勇士 5:2 教士 雙城 0:4 紅襪 老虎 1:3 皇家 巨人 4:2 守護者 費城人 10:3

MLB／柳賢振開季前兩戰被狂電 藍鳥教頭要他找回控球

藍鳥隊南韓左投柳賢振開季不順，今天在多倫多主場對運動家隊之戰又被打爆，只投4局失5分退場，不過再次逃過敗投，目前先發兩場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。