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MLB／39歲強投韋蘭德復出首勝 生涯第227勝投滿3千局

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander﻿）。 美聯社
太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander﻿）。 美聯社

太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander﻿）再展強投氣勢，今天對水手隊先發8局無失分，幫助球隊4：0獲勝，這是他繼前年7月25日開幕戰後，暌違近1年9個月再嘗勝投滋味。

韋蘭德在客場登板，只被揮出3支安打，未投出保送，飆出8次三振，一路壓制水手打線，奪下本季首勝，防禦率降到0.69，用實際行動消除許多球迷對他的懷疑，

大聯盟前年球季因為新冠肺炎疫情延到7月才開季，韋蘭德對水手開幕戰先發6局失兩分奪勝，接下來長期進入休兵狀態，進行右手肘韌帶重建手術，直到今年球季才復出。

韋蘭德10日重出江湖首戰，對決天使隊強投辛德賈德（Noah Syndergaard），先發5局失1分吞敗，休息6天再上，今天徹底壓制水手打線，以優質內容拿到久違的勝投。

這是韋蘭德繼2019年9月2日對藍鳥隊投出無安打比賽後，再次單場投滿8局，拿到生涯第227勝；他在投完第7局時也跨越3000局的門檻，成為大聯盟史上第138人。

韋蘭德 水手 大聯盟

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