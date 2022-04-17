MLB／索托生涯第101轟太神奇 竟然穿越球場掉進河裡

國民隊作客匹茲堡對決海盜隊，今天在4連戰第3戰雖以4：6輸球，23歲重砲索托（Juan Soto）生涯第101轟卻成為話題，這支右外野陽春砲不是飛越、而是穿過球場，掉到場外的河裡，完成「不可能的任務」，讓人嘖嘖稱奇。

國民打完前4局1：2落後，索托5局上砲轟海盜先發投手威爾森（Bryse Wilson），本季第3號全壘打出爐，這記382英尺全壘打飛上右外野看台時，不偏不倚穿過其中一個入口處，完全沒碰到球迷和障礙物。

神奇的是，這顆全壘打球經過這個外野入口後，掉到階梯下方的平台，再跳過圍牆掉進海盜主場PNC球場外的阿勒格尼河，成為相當罕見的一幕。

大聯盟官網形容，這個外野入口不過6英尺（約182公分）寬， 還有3英尺高的圍牆，全壘打球竟在機率不高的情況下一路穿越球場， 掉進場外的河裡，這必須完美融合各種因素，實在讓人難以想像。