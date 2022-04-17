MLB／「壘間破壞王」最新力作 摔倒後大難不死上二壘

光芒隊「壘間破壞王」阿羅薩雷納（Randy Arozarena）繼2020年世界大賽後又一最新力作，今天（17日）他在作客白襪的比賽中，於一二壘夾殺時再度靠著「摔倒式跑壘」成功躲掉守備方的觸殺。

阿羅薩雷納過去在紅雀隊小聯盟時期，就展現驚人的壘間破壞力，守備方在接捕內野沖天炮時發生失誤，沒想到阿羅薩雷納全力衝刺，通過二壘時還幾乎未減速，逕直往三壘衝，令對方內野手當場傻眼，最終安全上三壘。

2020年道奇對光芒世界大賽G4，9局下光芒敲安後，阿羅薩雷納打算從一壘衝回本壘，卻在繞過三壘後摔了一跤，眼看他面臨被夾殺的命運，卻發現對方捕手漏球，令他逮到機會，替球隊跑出再見分。

Randy Arozarena is an elite route runner.pic.twitter.com/gr3CWBKngp — 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) October 25, 2020

今天1局上，阿羅薩雷納打出內野軟弱滾地球，三壘手上前接球傳向一壘時形成暴傳，外野手、二壘手連忙上前撿球，他卻想冒險地攻占二壘，只見即將被觸殺，他緊急煞車跌了個踉蹌，卻讓白襪隊游擊手安德森（Tim Anderson）跟著重心不穩，最終順利逃過觸殺上二壘，堪稱棒球場上的「九命怪貓」，大概也是繼費城人隊強打哈波（Bryce Harper）後的最新壘間破壞王。