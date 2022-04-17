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MLB／柳賢振開季前兩戰被狂電 藍鳥教頭要他找回控球
藍鳥隊南韓左投柳賢振開季不順，今天在多倫多主場對運動家隊之戰又被打爆，只投4局失5分退場，不過再次逃過敗投，目前先發兩場都無關勝敗，防禦率是離譜的13.5。
柳賢振這兩戰都在主場登板，11日對遊騎兵投3.1局被揮出5支安打，包括1支全壘打，還有兩次保送，失6分全自責分，藍鳥終場6：12落敗。
休息5天再登板再登板，柳賢振的控球仍有問題，投完前3局已失5分，投完4局就被總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）換掉，留下4局被揮6安（1轟）、失5分全是自責分的紀錄，賽後還出現左前臂痠痛的現象。
藍鳥打完6局追成5：5平手，柳賢振逃過敗投，運動家9局上靠帕奇（Cristian Pache）兩分砲轟下江山，終場仍以7：5獲勝。
柳賢振去年投出生涯第4次單季14勝， 是隊上最多勝投手，今年開季卻是狀況連連，蒙托亞說：「他的控球不好，太多球投到紅中，運動家打者讓他付出代價。」
蒙托亞表示，柳賢振如果控球夠穩，就是非常好的投手，現在確實還未到位。
柳賢振生涯9年投出73勝，2019年效力道奇隊時，在國聯塞揚獎票選排名第2，前年轉戰藍鳥首季，也在美聯塞揚獎名列第3；蒙托亞強調，過去紀錄不是重點，而是柳賢振如找回控球，希望他趕快調整回來。
柳賢振本季速球平均88.7英里，比去年掉了1.3英里，一旦因為身體問題進入傷兵名單，藍鳥第6號投手史崔普林（Ross Stripling）已經準備接手。
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