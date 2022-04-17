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MLB／大谷翔平連兩場比賽開轟 本季第3支全壘打

中央社 / 東京17日綜合外電報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平今天在天使對戰遊騎兵賽事，再度以一棒指定打擊先發上場，並在第8局敲出個人本季第3轟的兩分砲，也是連續兩場賽事開轟。

日媒Full-Count報導，大谷本季開幕以來連續7場比賽全壘打掛零，但這兩場比賽累計已敲出3轟，看來大谷已然進入全壘打「量產態勢」。天使終場以7比2擊敗遊騎兵。

今天賽事進入第8局，天使以4比2領先遊騎兵，大谷上場打擊敲出一支2分砲，也是繼前一天單場雙響砲後，連續兩場比賽都開轟。

大谷上次連續兩場比賽開轟是2021年7月28日（日本時間7月29日）對戰科羅拉多洛磯隊，距今262天；今天連兩場比賽開轟是個人大聯盟通算第13次。

大谷翔平

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