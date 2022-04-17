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MLB／鈴木一朗4老將開球飆速136公里 影片網路瘋傳

中央社 / 洛杉磯16日專電
鈴木一朗。 路透社
鈴木一朗。 路透社

卸下球員身分3年，日本棒球明星鈴木一朗仍然風靡賽場，他昨天穿上全套球衣為西雅圖水手隊開球，球速達136公里，影片在網路上瘋傳。

水手隊昨天主場開幕戰，現職為水手球團總裁特助的鈴木一朗登場開球，全場掀起一股懷舊氣氛，彷彿回到鈴木一朗還是球員的時代。

鈴木一朗今年48歲，美國職棒大聯盟生涯19年當中，有14個球季效力水手。他是地主球迷心中的超級明星。

通常只是賽前串場的開球儀式，交在重量級球星鈴木一郎手上顯得別具意義。他特地穿上2001年挑戰大聯盟第一年時全套球衣，站上投手丘時不斷揮舞手臂暖身，一副有備而來的樣子。

鈴木一朗踏上投手板，深呼吸之後，用高抬腿的標準投球姿勢，把球投進本壘。接球的是水手21歲的頂級新秀羅德里格斯（Julio Rodriguez），象徵世代傳承。

大聯盟官網報導，鈴木一朗不只從頭到腳是標準球員打扮，他投出的球也一點都不馬虎，測速達84.5英里（136公里）。

水手隊官方推特分享這段影片，一天之內觀看數突破240萬。看到鈴木一朗的逆齡身手，讓許多球迷回味他當年從外野有如雷射光束一樣的長距離傳球，佩服他的敬業精神「連開球都可以這麼酷」。

鈴木一朗 水手 大聯盟

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