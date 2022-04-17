快訊

成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平連兩天開砲 本季第3轟再打遊騎兵

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

天使隊日籍球星大谷翔平又轟了，今天在客場對遊騎兵隊之戰8局上轟出兩分砲，本季第3號全壘打，天使終場7：2獲勝，在兩隊4連戰前3戰搶下兩勝，戰績升到5勝4敗。

大聯盟新球季8日開打後，大谷開季前7戰未開轟、毫無打點，昨天對遊騎兵之戰出現雙響砲，今天追加第3轟，這兩戰4支安打就有3支全壘打，一共攻下6分打點，打擊手感回來了。

大谷今天仍以DH身分擔任天使開路先鋒，5打數2安打，攻下3分打點，還跑回3分，本季打擊率升至2成31。

他在3局上揮出二壘滾地球，護送隊友攻下全場第1分，也成為勝利打點，8局上面對遊騎兵第5任投手霍蘭德（Greg Holland），轟出中右外野方向384英尺兩分砲，幫助天使從4：2擴大到6：2領先，遊騎兵大勢已去。

大谷去年46轟寫下生涯單季最佳紀錄，本季打完前9戰出現3轟，離生涯第100支全壘打只差4支。

天使先發投手「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）投6局，被揮出5支安打、失兩分，投出開季2連勝。

大谷翔平

延伸閱讀

MLB／雙響終結低潮 大谷霸氣甩棒讓網友評論炸鍋

MLB／大谷翔平雙響砲助贏球 麥登隔14年再祭滿壘保送奇策

MLB／等了8戰、30打席夯本季首轟 大谷翔平加碼單場雙響

MLB／大谷翔平場上重逢昔日火腿戰友 先被問這件事

相關新聞

MLB／賈吉轉投大都會？美媒說No：大都會不願與洋基為敵

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）拒絕球團的報價，轉隊說法滿天飛，先前有外媒爆料，賈吉可能轉投搭乘地鐵就能到的大都會，對此大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）認為，這樣的可能性很低。

MLB／39歲強投韋蘭德復出首勝 生涯第227勝投滿3千局

太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander﻿）再展強投氣勢，今天對水手隊先發8局無失分，幫助球隊4：0獲...

MLB／「壘間破壞王」最新力作 摔倒後大難不死上二壘

光芒隊「壘間破壞王」阿羅薩雷納（Randy Arozarena）繼2020年世界大賽後又一最新力作，今天（17日）他在作客白襪的比賽中於一二壘夾殺時再度靠著「摔倒式跑壘」成功躲掉守備方的觸殺。

MLB／索托生涯第101轟太神奇 竟然穿越球場掉進河裡

國民隊作客匹茲堡對決海盜隊，今天在4連戰第3戰雖以4：6輸球，23歲重砲索托（Juan Soto）生涯第101轟卻成為話...

MLB／今日戰績表 大谷翔平第三轟出爐天使打敗遊騎兵

MLB今日戰績表 響尾蛇 3:2 大都會 光芒 2:3 白襪 運動家 7:5 藍鳥 勇士 5:2 教士 雙城 0:4 紅襪 老虎 1:3 皇家 巨人 4:2 守護者 費城人 10:3

MLB／柳賢振開季前兩戰被狂電 藍鳥教頭要他找回控球

藍鳥隊南韓左投柳賢振開季不順，今天在多倫多主場對運動家隊之戰又被打爆，只投4局失5分退場，不過再次逃過敗投，目前先發兩場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。