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MLB／大谷翔平連兩天開砲 本季第3轟再打遊騎兵
天使隊日籍球星大谷翔平又轟了，今天在客場對遊騎兵隊之戰8局上轟出兩分砲，本季第3號全壘打，天使終場7：2獲勝，在兩隊4連戰前3戰搶下兩勝，戰績升到5勝4敗。
大聯盟新球季8日開打後，大谷開季前7戰未開轟、毫無打點，昨天對遊騎兵之戰出現雙響砲，今天追加第3轟，這兩戰4支安打就有3支全壘打，一共攻下6分打點，打擊手感回來了。
大谷今天仍以DH身分擔任天使開路先鋒，5打數2安打，攻下3分打點，還跑回3分，本季打擊率升至2成31。
他在3局上揮出二壘滾地球，護送隊友攻下全場第1分，也成為勝利打點，8局上面對遊騎兵第5任投手霍蘭德（Greg Holland），轟出中右外野方向384英尺兩分砲，幫助天使從4：2擴大到6：2領先，遊騎兵大勢已去。
大谷去年46轟寫下生涯單季最佳紀錄，本季打完前9戰出現3轟，離生涯第100支全壘打只差4支。
天使先發投手「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）投6局，被揮出5支安打、失兩分，投出開季2連勝。
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